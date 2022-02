헬릭스미스, 전립선비대증 예방·치료물질 'HX109' 일본 특허 획득

[아시아경제 이관주 기자] 헬릭스미스는 전립선비대증 예방 및 치료 후보물질 'HX109'의 일본 특허를 취득했다고 8일 밝혔다.

HX109는 헬릭스미스의 면역조절연구팀이 개발한 식물 소재 치료제다. 연구진은 2018년 국제 학술지 '뉴트리언츠(Nutrients)'에 동물모델에서 HX109가 전립선 비대를 효과적으로 억제함을 발표했다. 또 2020년 '헬리욘(Heliyon)'에 HX109가 대식세포와 전립선 상피세포 간의 상호작용을 조절함으로써 전립선 증식을 억제할 수 있음을 밝혔다.

전립선비대증은 전립선 세포가 비정상적으로 커지는 증상을 말한다. 전립선이 비대해지면 요도를 누르기 때문에 소변이 원활하게 나오지 못해 각종 배뇨 장애를 일으킨다. 이로 인해 빈뇨와 급박뇨, 야간뇨 등의 하부 요로와 관련된 여러 증상들이 나타난다.

노화와 함께 증가해 50세 이상의 남성에서 50% 이상 높은 유병율을 보이며, 특히 노인 남성들에서는 삶의 질을 떨어뜨리는 가장 중요한 요인 중 하나다. 한국보건산업진흥원의 분석 자료에 따르면 글로벌 전립선비대증 치료제 시장의 규모는 연평균 8% 이상 성장해 2024년 약 45억달러에 이를 것으로 전망된다.

유승신 헬릭스미스 대표이사는 "전립선비대증은 미충족의료요구가 매우 큰 질환으로, 현재 시장 규모도 거대하지만 고령층이 증가일로에 있어 더욱 커질 전망이다"며 "HX109를 고부가 개별인정형 제품과 전문의약 모두로 개발할 예정"이라고 말했다.

