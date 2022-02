"금메달 도둑맞았다"…中 쇼트트랙 '편파 판정'에 분노한 여야 대선후보들

황대헌·이준서 황당 실격 처리

윤홍근 선수단장 "오늘 당장 IOC 위원장 면담 요청"

[아시아경제 허미담 기자] 2022 베이징동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 '편파 판정' 논란이 불거진 가운데 여야 대선 후보들이 일제히 비판의 목소리를 높였다.

이재명 더불어민주당 후보는 전날(7일) 자신의 페이스북에 올린 글에서 "베이징 동계올림픽 쇼트트랙 편파 판정에 실망과 분노를 금할 수 없다"며 "우리 선수들이 기죽지 않았으면 좋겠다. 실력으로 끝까지 최선을 다한 우리 선수단 여러분이 진정한 승자"라고 말했다.

윤석열 국민의힘 후보는 8일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 과학기술 토론회에 참석한 후 기자들과 만나 "우리 선수들의 분노와 좌절에 대해 깊이 공감하고 선수들에게 위로의 마음을 전하고 싶다"며 "이번 올림픽 상황을 보고 우리 아이들이 공정이라는 문제에 대해 많이 실망하지 않았을까 걱정된다"고 했다.

이어 "그렇지만 올림픽 정신과 스포츠맨십은 위대한 것이기 때문에 우리 선수들 기운 내서 마지막까지 최선을 다해주길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 한국 쇼트트랙 대표팀 황대헌(강원도청)과 이준서(한국체대)는 전날 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징 겨울올림픽 남자 1000m 준결승에서 각각 조 1,2위로 결승선을 통과하고도 석연찮은 판정으로 실격당했다. 두 선수 모두 레인 변경을 늦게 했다는 이유로 페널티를 받아 실격됐으며, 결국 조 3위였던 중국 선수들이 결승에 진출했다.

이를 두고 안철수 국민의당 후보는 페이스북을 통해 "중국은 더티(dirty)판정을 즉각 취소하고 대한민국의 금메달을 돌려줘야 한다"며 "선수들의 땀과 노력이 중국의 더티판정으로 무너져 내렸다. 쇼트트랙 편파 판정으로 우리 선수들의 금메달을 도둑맞았다. 누가 봐도 이해할 수 없는 잘못된 판정"이라고 비판했다.

이어 "중국이 세계인을 초청해놓고 올림픽 정신을 훼손하며 자기들 이익만을 편파적으로 추구한다면, 이번 동계올림픽은 세계인의 축제가 아니라 중국만의 초라한 집안 잔치로 끝나고 말 것"이라며 "중국은 대한민국은 물론 전 세계 스포츠인들에게 사과해야 한다"고 직격했다.

또 그는 "이번 중국의 행태는 스포츠정신을 망가뜨린 아주 못난 짓으로 세계인 누구의 동의도 받을 수 없을 것"이라며 "스스로 잘못된 판정을 바로 잡을 것을 대한민국 대통령 후보로서 강력히 촉구한다"고 했다.

심상정 정의당 후보 또한 페이스북에 "석연치 않은 판정으로 올림픽 정신이 훼손되고 있다"며 "코로나 재난 속에서 세계 각국의 많은 시민이 베이징 동계올림픽을 보며 희망을 찾고 있다. 그 어느 올림픽보다 공명정대한 올림픽이 되어야 한다"고 적었다. 이어 "우리 선수들 힘내시기를 바란다"며 "진정한 승자가 누군지 다 알고 있다"고 덧붙였다.

한편 대한체육회는 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 불거진 판정 논란과 관련해 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장에게 직접 항의하기로 했다.

윤홍근 선수단장은 이날 오전 중국 베이징 메인미디어센터(MMC)에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 편파 판정에 대한 긴급 기자회견을 진행했다. 윤 선수단장은 "쇼트트랙 젊은 선수들의 청춘을 지켜내지 못한 부분에 대해 대한민국 선수단을 대표해 선수단장으로서 사죄와 용서를 구한다. 정말 죄송하다"고 말했다.

이어 "국제빙상경기연맹(ISU)과 IOC에 항의 서한을 발송해 강력하게 이의를 제기했다. 이기흥 대한체육회 회장과 유승민 IOC 위원을 통해 직접 바흐 위원장과 면담을 요청해 놓은 상황"이라며 "부당한 일이 다시는 벌어지지 않도록 강력하게 요청할 계획이다. 다시는 국제 빙상계와 스포츠계에 이런 일이 발생하지 않도록 모든 수단과 방법을 동원하겠다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr