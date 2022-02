파수·스패로우, 청년친화강소기업 선정

[아시아경제 박형수 기자] 고용노동부가 선정하는 ‘2022년 청년친화 강소기업’에 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 50 등락률 -0.47% 거래량 99,429 전일가 10,550 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 파수 “플립으로 매출 30% 성장 이어나간다”파수, 차세대 업무용 메신저 ‘파이어사이드’ 출시‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 와 자회사 스패로우가 각각 선정됐다.

고용노동부는 중소기업에 대한 인식개선 및 좋은 중소기업 일자리로의 취업을 유도하기 위해 2016년부터 청년친화 강소기업을 선정하고 있다. 청년 일자리에 주요 지표인 임금·일생활균형·고용안정을 부문별로 평가한다.

파수는 수차례 청년친화 강소기업으로 선정됐다. 스패로우는 자격 요건인 창립 만 3년을 충족하자마자 선정됐다.

파수와 스패로우는 매년 공개 채용과 수시 채용을 통해 청년 고용을 창출하고 있다. 국내외를 포함한 채용연계형 인턴 제도 또한 다양하게 운영하고 있다. 업계에서 상대적으로 청년층과 여성 직원 비율, 근속연수 또한 높다.

파수는 세계 최초로 DRM(Digital Rights Management) 기술을 상용화한 이래로 지난 20년간 해당 분야에서 국내 시장점유율 1위를 지키고있다. 글로벌 데이터 보안 시장을 선도하고 있다. 파수 자회사 스패로우는 국내 정적 분석 도구(SAST) 시장 1위 기업으로 정적분석뿐만 아니라 동적 분석, 오픈소스 관리, 상호작용 플랫폼까지 소프트웨어 개발 주기 전체에 걸친 보안 환경을 제공한다.

장일수 스패로우 대표는 "창립 이후 여성직원 비율이 3배 이상 늘었다"며 "임직원의 평균 연령이 낮은 편이라 편안하고 자유로운 분위기에서 자율적으로 일할 수 있는 문화를 정착해 나가고 있다"며 "앞으로도 청년친화적인 강소기업으로 발전할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

조규곤 파수 대표는 "청년친화 강소기업으로 선정된 파수와 스패로우는 직원들이 재능과 창의성을 발휘하고 각 분야의 전문가로 성장할 수 있도록 다양한 제도를 통해 지원하고 있다"고 강조했다. 이어 "많은 청년 인재가 회사와 함께 동반 성장할 수 있도록 앞으로도 다방면의 노력을 아끼지 않을 것"이라고 덧붙였다.

