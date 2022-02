[아시아경제 이지은 기자] 북한이탈주민(탈북민)의 지난해 월평균 임금이 227만7000원으로 국민 평균 대비 45만7000원 적은 것으로 나타났다.

통일부 산하 남북하나재단은 8일 이런 내용을 담은 '2021년 북한이탈주민 실태조사' 결과를 발표했다.

탈북민의 경제활동 참가율은 61.3%로 지난해 60.1%보다는 소폭 올랐지만, 코로나19 이전인 2019년(62.1%), 2018년(64.8%) 수준을 회복하지는 못했다.

고용률은 56.7%로 지난해(54.4%)보다 다소 개선됐고, 실업률도 7.5%로 지난해(9.4%)보다 줄었다.

주관적 지표도 개선돼 남측 생활에 '만족한다'는 응답이 76.5%로 조사 이래 최고치를 보였다.

