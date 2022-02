호흡기 진료 지정 의료기관, 포털에서 검색하세요

호흡기 진료 지정 의료기관 정보, 오픈 API 데이터 개방

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 진단·진료가 가능한 동네 병·의원을 이제 네이버, 다음 등 포털 사이트에서도 검색할 수 있게됐다.

보건복지부와 건강보험심사평가원은 공공데이터포털을 통해 '호흡기 진료 지정 의료기관 정보' 오픈 API를 제공한다고 8일 밝혔다. 이에 따라 민간 포털 검색 업체 등에서 호흡기 진료 지정 의료기관을 검색할 수 있다.

호흡기 진료 지정 의료기관은 국민들에게 코로나19와 관련된 진단·진료를 제공하는 의료기관이다. 당국은 전날 총 1182곳이 운영 중이라고 밝힌 바 있다. 해당 정보는 매일 업데이트 된다.

이창준 보건복지부 지속가능한 코로나19 의료대응체계 개편 추진단장은 "호흡기 진료 지정 의료기관에 대한 공공데이터 개방으로 주요 포털 서비스를 통해 국민들이 더욱 쉽게 의료기관을 찾을 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편, 건강보험심사평가원 자원평가실은 호흡기 진료 지정 의료기관 관련 시스템 구축을 완료했다. 이에 따라 이날부터 해당 시스템을 활용해 호흡기 진료 지정 의료기관으로 참여를 희망하는 기관으로부터 지정 신청을 받을 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr