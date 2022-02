전주시, 신산업융복합 지식산업센터 4월 완공

총 243억원 투입…스마트미디어 관련기업 요람 기대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 미래먹거리 창출을 위한 신성장융복합 혁신공간 조성의 일환으로 ‘전주 신산업융복합 지식산업센터’가 오는 4월 완공될 예정이라고 8일 밝혔다.

지식산업센터는 노송동 전주정보문화산업진흥원 내에 총 사업비 243억원을 투입해 29개사의 기업입주공간과 지원공간 8실을 갖춘 지하2층~지상5층까지 연면적 9200㎡의 규모다.

전주시는 이곳을 스마트미디어 분야 등 미래먹거리가 될 신성장산업분야 중소·창업기업들을 위한 공간으로 특화 운영할 계획이다.

이를 통해 초기 공장부지 마련 등에 대한 어려움을 해소하고 일자리 창출을 선도함으로써, 지역경제의 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

지식산업센터는 2월 중 입주기업 28개사에 대한 모집공고를 할 계획이다.

전주시는 이와 함께 ‘전주 기술창업 성장지원센터’, ‘전북대 산학융합프라자’에도 박차를 가하고 있다고 덧붙였다.

팔복동 전주첨단벤처단지 내 창업·초기기업 육성 및 창업기업의 성장을 지원을 위한 기업육성형 ‘전주 기술창업 성장지원센터’는 오는 2023년까지 280억원을 투입해 43실의 기업입주공간을 갖춘 지하1층~지상4층까지 연면적 9989.95㎡의 규모로 건립될 예정이다.

또한 ‘전북대 산학융합플라자’에는 산·학 협력 전문성을 키우고 취ㆍ창업 연계성을 높이기 위해 나노·탄소·바이오 분야를 이끌 50여개의 혁신셀과 디자인스튜디오, 머신숍, 기업과의 공동 연구를 위한 공용실험실습관 등이 들어설 계획이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr