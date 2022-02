박씨 폭행 당시 음주 상태…서초서 "입건해 수사중"

[아시아경제 장세희 기자]전직 복싱선수가 술에 취해 고등학생들을 폭행한 혐의로 경찰에 입건됐다.

8일 서울 서초경찰서는 이날 오전 4시경 전직 복싱선수 박모씨(23)를 폭행 등 혐의로 입건했다고 밝혔다.

박씨는 범행 당시 술에 취한 상태였으며, 전동킥보드를 타지 말라고 말했다가 시비가 붙었다고 진술한 것으로 전해졌다. 범행 당시 박씨는 주취 상태였던 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "현재 박씨를 입건해 수사 중에 있다"고 밝혔다.

