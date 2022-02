'물의 도시' 인천 송도 워터프런트 1-1단계 5월 준공

1-2단계 하반기 공사 발주…2단계 7월 타당성조사 완료

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시 호수와 수로를 'ㅁ'자 형태로 연결하는 워터프런트의 첫번째 구간 공사가 올해 상반기 마무리된다.

인천경제자유구역청은 워터프런트 1-1단계(0.93㎞) 공사를 오는 5월 준공할 계획이라고 8일 밝혔다.

송도 6공구 인공호수와 바다를 수로로 연결하는 1-1단계 공사는 토목공사를 끝내고 친수시설 설치와 조경공사 등 마무리 공정을 진행 중이다.

워터프런트 1-1단계가 준공되면 수문을 통해 해수를 순환시켜 송도국제도시 내 유수지 수질을 인천 앞바다 수준으로 유지하고 집중호우에 따른 침수 피해도 예방할 수 있다. 인천경제청은 연결수로 곳곳에 친수시설과 경관특화 보도교, 광장 등 휴식공간을 조성할 예정이다.

워터프런트 1-2단계(9.53㎞) 사업은 올해 하반기 공사 발주를 목표로 6·8호수~북측연결수로~북측수로 구간의 실시 설계를 진행 중이다.

인천신항 배후단지와 송도 시가지 사이에 조성되는 워터프런트 2단계 사업은 오는 7월 타당성 조사 결과가 나오면 지방재정투자심사를 의뢰할 예정이다.

이어 내년부터 개발계획 변경 및 해양수산부 공유수면매립기본계획 반영 등 후속 절차를 진행해 2024년 착공, 2027년 완공을 목표로 한다.

사업비 3513억원이 투입되는 2단계 사업은 친수 관광시설 조성을 위해 솔찬공원·잭니클라우스골프클럽 앞쪽의 길이 5.7km, 폭 300m 수로에 수문 2개와 갑문 1개를 설치하고 부지를 조성하게 된다.

송도 워터프런트는 송도가 3면이 바다와 인접해 있어 조위차(간조와 만조의 해수면의 차)를 이용한 해수 유입을 통해 수질을 개선하고 방재 기능을 위해 단계적으로 추진되고 있다. 전체 길이 16㎞, 폭 40∼500m 규모로 총 사업비 6215억원이 투입된다.

워터프런트 사업이 완료되면 평균 해수면 1m를 유지하면서 해수 유입을 통해 3등급 이상의 수질을 유지하게 된다. 또 집중호우가 발생할 경우 계획 홍수위 3.5m까지 약 1000만t의 담수능력을 확보하게 돼 침수피해도 예방할 수 있다.

인천경제청은 워터프런트를 기반으로 마리나와 수상레저 스포츠시설 등을 유치해 송도를 이탈리아 베네치아나 네덜란드 암스테르담처럼 아름답고 낭만이 넘치는 '물의 도시'로 만든다는 구상이다.

