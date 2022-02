애물단지서 그룹 성장동력으로…SK하이닉스 대변신, 최태원 결단 통했다

SK하이닉스, 편입 10주년

부실기업 꼬리표 떼고…그룹 매출 30% 책임

배터리·바이오·반도체로 미래 먹거리 공략도

[아시아경제 박선미 기자, 김진호 기자] 오는 14일 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스가 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹 편입 10주년을 맞는다. 10년 전 2273억원 영업손실을 내며 부실기업 꼬리표를 달았던 회사는 현재 그룹 매출의 30% 가까이를 책임지는 효자 주력 계열사이자 미래를 책임질 핵심 성장동력으로 자리매김했다. 반도체시장의 성장성을 내다보고 적자 회사를 인수한 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹 회장의 결단력과 과감한 투자가 빛을 발한 것. 최 회장은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스를 주축으로 한 반도체를 비롯해 배터리, 바이오 부문을 더 키워 글로벌 영토 확장에 공격적으로 나선다는 계획을 세우고 있다.

◆최태원 승부수 통했다… SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스, 그룹 성장동력으로 변신= SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹 편입 후 10년간 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스의 변화 과정을 바라본 업계의 평가는 ‘괄목상대’다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스의 지난해 매출은 2018년 반도체 슈퍼 호황기 때 실적을 뛰어 넘어 43조원에 달했다. 올해 인텔 낸드사업부 인수 효과가 극대화되면 매출 60조원까지도 기대할 수 있는 상황이다.

그룹 편입 당시인 2012년 2273억원 적자를 기록했던 회사는 지난해 영업이익이 12조4103억원으로 147.6%나 증가했다. 그룹 편입 당시 16조원이던 시가총액도 현재 90조원을 넘어서 100조원대를 바라보고 있다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스의 화려한 변신에는 최 회장의 공이 크다. 인수 당시 그룹 내부에서는 무리한 인수합병(M&A)이라는 이유로 반대 의견이 있었지만 최 회장은 반도체 성장을 예견하며 인수 추진을 강행했다. 초기 투자가 뒷받침돼야 성장이 가능하다는 것을 인식한 그는 인수 초기부터 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스에 과감한 투자를 단행했다. 2012년 3조9000억원의 통 큰 투자를 결정했고 이후 2017년에는 시설투자액이 10조원을 넘었다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스는 인수를 주도했던 인물들이 현재까지 회사를 이끌며 안정적 성장 단계에 와 있다. 박정호 부회장, 이석희·노종원 사장이 사업 전반 및 투자 총괄을 이끌고 있고 1984년 하이닉스의 전신인 현대전자산업 시절부터 30년 넘게 메모리반도체 외길을 걸어온 박성욱 부회장이 기술부문을 지원하고 있다.

2017년 낸드 전문기업인 키옥시아(옛 도시바 메모리)에 4조원 규모의 지분투자를 단행한 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스는 2020년 인텔 낸드사업부를 10조3000억원에 인수하는 내용의 계약을 체결하면서 메모리 분야 글로벌 기업으로 한 단계 더 도약했다. 중국 정부가 인텔 낸드사업부 인수를 승인한 직후 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스는 인텔 낸드사업부의 독립경영을 강화하기 위해 자회사 솔리다임도 설립했다. 또 미국 새너제이에는 인공지능(AI) 반도체 설계회사인 사피온과 AI솔루션 개발 전문기업인 가우스랩스를 설립하고 1조2000억원을 들여 반도체 연구개발을 주도할 R&D센터 건립도 추진하는 등 다양한 사업을 벌이고 있다.

◆매출 200조 눈앞 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹… 미래 먹거리 ‘BBC’= SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스 등 주요 계열사의 선전에 힘입어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹은 중·장기 목표였던 ‘매출 200조원’ 돌파를 목전에 두고 있다. 특히 최 회장이 공을 들인 배터리(B)·바이오(B)·반도체(C) 이른바 ‘BBC’ 분야가 그룹의 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있어 향후 기대가 더 크다. 정유 등 내수 기업으로 성장했던 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 가 명실공히 글로벌 시장에 기반을 둔 기업으로 재탄생했다는 평가가 나온다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 는 삼성, 현대차에 이어 지난해 매출 200조원 클럽 진입도 기대해볼 수 있는 상황이다. 성장 배경에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 하이닉스를 인수해 성공시킨 사례를 포함한 굵직한 인수합병(M&A)이 큰 역할을 했다. 현재 그룹 내 계열사 수는 상장사만 21개에 달한다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 는 ‘BBC’를 핵심 성장 동력으로 삼아 글로벌 영토를 키워나가는 새로운 비즈니스 전략을 전개 중이다. 2017년부터 5년간 글로벌 시장 투자금 48조원 가운데 80%가량인 38조원이 'BBC' 분야에 투자됐다. 배터리 투자 규모가 19조원으로 가장 많았고 반도체(17조원), 바이오(2조원) 등이 뒤를 이었다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹이 BBC에 대한 대규모 집중 투자를 진행한 것은 최 회장의 강한 의지가 반영된 결과다. 날로 치열해지는 글로벌 경영 환경에서 살아남기 위해 최 회장은 2017년 ‘딥 체인지(근본적 변화)’를 주문한 바 있다. 재계에서는 그의 이 한 마디가 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹을 내수 업종에서 글로벌 시장을 기반으로 한 ‘BBC’로 탈바꿈하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.

최 회장은 그룹의 미래 먹거리인 ‘BBC’를 통해 국가 경쟁력 제고에 이바지하겠다는 계획이다. 지난 5년간 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 58,687 전일가 223,000 2022.02.08 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑ close 그룹의 미래로 성장한 'BBC'로 대한민국의 차세대 먹거리 육성에 적극 나서겠다는 구상이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr