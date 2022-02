[아시아경제 이정윤 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 37,700 전일대비 400 등락률 -1.05% 거래량 173,932 전일가 38,100 2022.02.08 10:04 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 지난해 영업이익 1224억…'사상 최대 실적'한미반도체, 지난해 4분기 영업익 357억원…전년대비 149.9%↑한미반도체, 中 기업과 33억 규모 공급 계약 close 는 지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 전년 대비 83.7% 증가한 1224억1946만원이라고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 3731억6940만원으로 전년보다 45% 늘었다. 당기순이익은 지난해보다 107.1%% 늘어 1038억1485만원으로 집계됐다.

한미반도체는 "스마트디바이스, 5G, 메타버스, AI, 데이터센터 등 관련 반도체 칩 수요 증가로 인한 반도체 장비 투자 증가"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr