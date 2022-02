권은희 "尹 담판 짓는 자리 '소맥' 올라올 것…安 술 전혀 안 해"

"민주당, 댓글조작 사과해야"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 안철수 국민의당 대선 후보와 단일화를 두고 여·야가 여러 의견을 내놓는 가운데 권은희 원내대표가 7일 관련 발언들을 비판하고 나섰다.

권 원내대표는 이날 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "윤 후보가 담판을 짓는 자리에는 '소맥'이 올라올 것 같다"며 "안 후보는 술을 전혀 안 한다"라고 지적했다.

'국민의힘에서 원희룡 전 지사 같은 사람은 단일화 이야기를 꺼내고 있고 이준석 대표는 연일 국민의 당과 안철수 후보에 대해서 폄하적 발언을 하고 있는데 이것은 투트랙으로 보느냐'는 진행자 질문에는 "국민의힘이 그렇게(하는 것은) 어느 쪽이든 다 오만하다"라고 비판했다.

이어 "지금 윤석열 후보가 국민들의 정권교체 열망에 비추어 20% 정도 부족한 지지율을 가지고 있는데 이 지지율이 의미하는 것은 확장성이 없다는 것" 이라며 "그렇기 때문에 '안철수 후보의 확장성을 이용해보겠다' 또는 '안철수 후보 확장성의 싹을 잘라 버리겠다' 어느 쪽이든 오만한 생각으로 이런 이야기를 하고 있다"고 지적했다.

권 원내대표는 '공식적으로 국민의 힘과 물밑접촉이 전혀 없느냐'는 진행자의 질문에도 "전혀 없다"고 선을 그었다.

'더불어민주당에서도 거듭 러브콜을 보내고 있는데, 어떻게 보느냐'는 진행자 질문에 "송영길 민주당 대표는 책임총리제, 연립정부, 언급하기 전에 국민의당이 민주당에 먼저 요구한 게 있지 않느냐"며 "드루킹 김경수 댓글조작에 대해서 사과하라고 했는데, 본인들이 하고 싶은 이야기만 한다고 해서 끝이 통할 수 있는 상대가 전혀 아니다"라고 말했다.

