SK스토아, 해피투게더 이벤트…“고객 감사 사은품 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 이달 다양한 혜택을 제공하는 ‘해피투(2)게더’ 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트에서는 행복투게더 엠블럼이 붙은 상품을 3회 30만원 이상 구매한 고객을 대상으로 행운의 사은품을 증정한다. 라프라쉬 디퓨저 세트5종, 바이마르 족욕기 그리고 슈틸루스터 칼도마 세트 5종 중 1개를 선택할 수 있다.

5만원 이상 구매 고객에게는 꽝 없는 행운의 룰렛 이벤트에 참여할 수 있는 기회도 제공한다. 해당 룰렛 이벤트는 참여만 하면 적립금 3만원, 1만원, 5000원, 3000원, 10% 할인쿠폰 중 한 개를 받을 수 있다.

TV쇼핑 상품 5만원 이상 결제한 2월 신규 고객에게는 최대 20% 적립금을 지급하는 ‘10% + 10% 적립금 지급 이벤트’를 진행한다. SK텔레콤 구독 플랫폼 T 우주의 ‘우주 패스 올’ 구독자 중 SK스토아를 제휴처로 등록한 고객은 SK스토아 TV방송 상품 20% 할인 쿠폰 2장을 받을 수 있다.

매주 수요일 오전 10시엔 ‘쇼핑라이브’를 통해 ‘뷰티패스’ 프로그램을 진행한다. 뷰티패스는 뷰티, 패션 관련 대세 아이템을 소개하고 함께 이야기를 나누는 SK스토아 쇼핑라이프의 첫 고정 프로그램이다.

SK스토아 관계자는 “2월은 1년 중 가장 짧은 달이기도 하지만 따뜻한 봄의 새 출발에 대한 기대감이 큰 달”이라며 “다양하고 알찬 프로모션으로 새로운 시작을 행복하게 준비했으면 좋겠다”고 말했다.

