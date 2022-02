[클릭 e종목]"스카이라이프, 콘텐츠업으로 변화하는 중"

대신증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 8일 스카이라이프에 대해 가입자 모집 위주의 사업에서 콘텐츠 투자 기업으로 변화하고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 1만3000원을 유지했다.

지난해 4분기 매출액은 1700억원, 영업이익 112억원으로 전년동기대비 각각 3%, 35% 성장했다. TV 가입자는 7만명 줄었고 유지 가입자는 384만명으로 집계됐다. 지난 2017년 4분기부터 지속적인 감소세를 보이고 있는데, 2013년 3월 이후 처음으로 가입자는 390만명을 하회했다. 월 기준으로 지난 2014년 12월부터 시작된 올레티비 스카이라이프(OTS) 순감 기조가 지난해 12월 가장 큰 규모(-3만5000명)로 확대되면서 가입자 감소폭이 확대됐다. Sky TV도 지난해 11~12월 일시적으로 순감했다.

김회재 대신증권 연구원은 “망 사용료와 광고매출 증가에 따른 원가 상승, 망사용료, TPS(TV, 인터넷, 모바일) 상품 마케팅비, HCN 인수 관련 부대비용 증가 영향으로 이익이 시장 기대치를 밑돌았다”고 설명했다.

UHD 가입자는 누적 156만명, 비중 41%로 고부가가치 가입자 비중이 늘면서 ARPU(사업자의 서비스 가입자당 평균 수익)는 지난 2019년 2분기를 저점으로 상승 추세다. TV ARPU는 6500원으로 지난 2019년 2분기 6198원 대비 5% 늘었다. 인터넷 매출은 지난 2017년 3분기 인터넷 재판매 사업 시작 후 누적가입자가 29만명으로 상승하면서 전년 동기대비 97% 성장한 179억원을 기록했다. 자회사인 스카이라이프 TV의 성과와 전망도 양호했다. 4분기 영업이익은 25억원으로 1년 전 대비 47% 성장했고, 2021년 영업이익은 131억원으로 97% 증가했다. 오리지널 콘텐츠인 '강철부대'와 '나는 SOLO' 가 흥행하면서 광고 성장이 호실적 요인으로 작용했다.

현재 KT는 콘텐츠 기획, 투자, 제작, 유통을 총괄하는 스튜디오 지니를 설립하고 성장성이 높은 콘텐츠 사업 진출과 5G 부가서비스를 제공하고 있다. 김회재 연구원은 “지난해 10월 첫 오리지널 드라마 ‘크라임 퍼즐’을 Seezn과 Sky TV를 통해 공개하기도 했다”며 “Sky TV는 7개 채널을 운영하고 있고 오리지널 콘텐츠의 제작 경험도 풍부하기 때문에 KT그룹 미디어 사업의 중추 역할을 담당할 것으로 전망된다”고 말했다.

올해는 UHD 중심으로 고 ARPU 가입자가 증가할 것으로 예상된다. TV를 중심으로 인터넷과 MVNO 사업을 포함한 TPS 가입자도 증가할 것으로 예측된다. 김회재 연구원은 “자회사 Sky TV는 역대 최고 이익을 달성하고 콘텐츠 사업자로 변신을 통해 KT그룹의 미디어 사업에서 중요한 역할을 담당하고 있다”며 “HCN 인수 완료에 따라 서비스 확대와 비용 절감 등의 시너지 효과가 나타날 것”이라고 분석했다.

