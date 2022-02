韓 선수 넘어지자 "잘 됐다"…中 '반칙왕' 왕멍, 막말 논란

왕멍 "어떻게 동정해줘야 할지 모르겠다" 조롱

[아시아경제 허미담 기자] 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 해설을 맡은 중국의 전 쇼트트랙 선수 왕멍(38)이 한국 선수가 넘어진 직후 "잘 넘어졌다"고 조롱해 논란이 일고 있다. 왕멍은 선수 시절 한국팀을 상대로 고의적인 몸싸움을 일삼아 '반칙왕'으로 불렸다.

왕멍은 지난 5일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 2000m 경기를 중국 국영매체 CCTV에서 해설했다.

이날 한국 대표팀은 최민정, 이유빈, 황대헌, 박장혁 네 선수가 한 조를 이뤄 중국, 폴란드, 이탈리아와 함께 준준결승에서 나섰다. 마지막 2바퀴를 남긴 상황에서 박장혁은 코너를 돌던 중 스케이트 날이 빙판에 걸려 넘어지고 말았다. 결국 한국은 2분48초308을 기록해 3위로 들어왔고, 끝내 준결승 진출에 실패했다.

왕멍은 한국 선수가 넘어진 것을 확인하고 박수를 쳤다. 그는 리플레이 화면을 보며 "저기 넘어진 선수 누구죠?"라고 묻더니 "혼자 넘어졌다. 어쩔 수 없다. 뭐 어떻게 동정해줘야 할지 모르겠다"고 조롱했다. 또 그는 "우리(중국)와는 상관없다"며 "이제 누구 탓을 하려고 하나"라고 비꼬기도 했다.

한편 중국은 쇼트트랙 2000m 혼성계주 결승에서 2분37초348를 기록해 이탈리아를 제치고 우승을 차지했다. 그러나 중국은 교대 과정에서 선수들 간에 '터치'를 하지 않았음에도 금메달을 획득해 논란이 일었다. 이에 대해 왕멍은 "다시 보기를 할 필요도 없다. 중국이 이겼다"고 주장하며 편파적인 발언을 쏟아냈다.

왕멍은 중국 역대 최고 쇼트트랙 선수로 평가받으나, 현역 시절 잦은 반칙으로 인성 논란을 불러일으켰다. 2011년에는 감독 폭행 사건에 연루돼 국가대표에서 제명됐고, 국제대회 출전 명단에서 제외되기도 했다.

