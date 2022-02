마이더스AI, 지난해 영업익 흑자전환

[아시아경제 박형수 기자] 마이더스AI가 지난해 별도기준 영업이익이 흑자전환에 성공했다.

마이더스AI는 지난해 별도기준 영업이익은 20억4000만원으로 흑자전환 했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 40.0% 증가한 112억6000만원을 달성했다.

마이더스AI는 2020년도 별도재무제표 기준 4개 사업년도 연속 영업이익 적자를 기록해 관리종목으로 편입됐다. 외부감사인의 감사결과 마이더스AI의 지난해 영업이익 흑자가 확정되고 법인세차감전 손실이 자기자본의 50% 미만일 경우 관리종목 지정사유는 해소될 것으로 보인다.

마이더스AI는 본원사업인 정보보안솔루션 사업부문에서 신제품을 출시하고 공격적인 마케팅을 진행한 결과 신규 고객을 유치했다. 최근 국내 기업의 디지털 전환(DT)이 빨라지며 마이더스AI는 지난해 3분기부터 ‘DLP솔루션’, ‘개인정보보호솔루션’ 등 기존 제품 매출이 늘었다.

마이더스AI는 지난 12월 ‘업그레이드 제품’ 및 ‘휴대용 저장장치 관리 솔루션’ 등 다양한 신제품을 선보이며 관련 사업 경쟁력을 강화했. 적자기조의 사업부 매각 등 고강도 체질개선도 지속했다. 원가 및 판관비를 줄이며 비용 절감에 성공했다.

신규 추진한 코로나19 진단키트 해외 유통사업도 실적 개선에 기여했다. 마이더스AI는 2020년 국내 진단키트 전문기업 ‘피에이치씨’ 관계사 ‘필로시스’와 검체채취키트 및 코로나19 진단키트 해외 판권 계약을 체결했다. 최근 코로나19 변이 오미크론의 전 세계적 유행으로 국내는 물론 해외에서도 진단키트의 수요가 늘고 있다.

마이더스AI 관계자는 "지난해 경영 안정화와 조속한 체질개선에 주력해 연간 흑자 개선에 성공했다"며 "올해는 특수강 전문 기업 ‘제이슨앤컴퍼니’ 인수 등으로 본원사업에서 실적이 더욱 좋아질 것으로기대한다"고 말했다.

마이더스AI는 지난 1월 스테인레스강 전문 기업 ‘제이슨앤컴퍼니’ 지분 100%를 인수하고 연결 자회사로 편입을 진행 중이다. 제이슨앤컴퍼니는 지난해 약 1000억원에 달하는 매출과 약 60억원의 당기순이익을 달성했다.

