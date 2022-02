◆ 3급 승진

▶근로기준정책과장 오영민 ▶공무원노사관계과장 김동욱 ▶경기지청장 강금식 ▶울산지청장 김준휘 ▶중노위 교섭대표결정과장 김범석

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr