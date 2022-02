원·달러 환율 1200원대 마감…"달러화 강세 기대 매수 수요"

[아시아경제 서소정 기자] 원·달러 환율이 1200원대에서 상승 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 가속화에 대한 부담이 작용하면서 달러 강세에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

7일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.7원 오른 1200.7원에 거래를 마쳤다. 이날 전 거래일보다 1.8원 오른 1198.8원에 출발한 환율은 미국 고용지표가 예상보다 호조를 보이면서 장중 1201원을 찍었다.

전문가들은 원·달러 환율이 당분간 1200원선에서 등락을 거듭할 것으로 내다봤다.

안영진 SK증권 이코노미스트는 "아시아 증시 전반이 약세를 보이면서 위험자산 회피가 발생했다"며 "달러화 강세를 기대한 매수 수요가 이어지면서 이날 환율이 상승 마감한 것으로 보인다"고 말했다.

안 이코노미스트는 "이제부터 외환시장의 민감도는 Fed보다 유럽중앙은행(ECB)로부터 나올 수 있다"며 "ECB 통화정책회의 직후 유로 강세·달러 약세가 가볍게 보이지 않았는데 원·달러 환율도 1200원 고점 인식 후 현재 기준 아래쪽을 향할 가능성이 크다"고 분석했다.

이승훈 메리츠증권 연구원은 "ECB가 시장 예상보다는 점진적 정상화를 도모할 가능성이 있다"며 "달러화는 당분간 현 수준 유지에 무게를 두며, 하반기 달러약세 전환 가능성이 있다"고 예상했다.

