HJ중공업, 지난해 영업손 1089.9억원..적자전환

[아시아경제 최대열 기자] HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,470 전일대비 200 등락률 +2.75% 거래량 25,957 전일가 7,270 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 HJ중공업, 중대재해 근절 선포식 열어한진重, HJ중공업으로 사명 변경 한진중공업, 710억 규모 화성 화산주택 재건축정비사업 시공자 선정 close 은 지난해 영업손실이 1089억9144만원으로 앞서 1년 전에 비해 적자전환했다고 7일 공시했다. 회사는 "원가율 상승에 따른 공사손실충당 부채설정 등으로 영업손실이 늘었다"라고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr