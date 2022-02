김종인 회동 말아끼는 이재명 “워낙 가깝게 모셨던 분, 조언 들을 겸 만나”

김종인·이상돈 등

보수원로들과 잇딴 회동

외연확장 나서는 이재명

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 7일 김종인 전 국민의힘 총괄선거대책위원장과의 전날 회동과 관련 "평소 워낙 가깝게 모시던 분이어서, 신년이고 해서 조언도 들을 겸 해서 만났다"고 말했다. 구체적으로 어떤 말들이 오갔는지에 대해선 "말씀드리기 부적절하다"면서 말을 아꼈다.

이 후보는 이날 오후 여의도 당사에서 기자들과 만나 "김종인 대표님은 전에도 공개적으로 본인이 말씀하셨던 것처럼 언제든지 (저와) 만난다고 말씀하셨고 제가 수시로, (과거) 국민의힘 비대위원장 맡고 계실 때도 전화드려 상의드린 사안도 있고 그렇다"며 이같이 말했다.

이 후보의 중앙대 법대 스승인 이상돈 전 의원과의 이날 만남을 포함해 두 원로들과 이틀에 걸쳐 각각 무슨 이야기를 나눴느냐는 질문에는 "두 분은 원래 제가 평소 아주 잘 아는 분들이시고 자주 전화로도 상의드리고 하는 분들"이라면서 "세부적인 (대화 내용을) 말씀 드리는 건 적절하지 않을 것 같다. 도움 될만한 말씀들을 많이 해주셨다 이 정도로 하겠다"고 했다.

이 후보는 "어제 (김 전 위원장과 회동한 뒤) 나오고 난 다음에 얼마 안 지나서 기자분들이 전화 하셔서 상당히 당황했다"며 "구체적인 내용은 그때 사실 같이 입회한 분들이 있기 때문에 대표님이나 교수님 측에 확인하는 게 좋을 것 같고 제가 말씀드리긴 부적절하단 생각이 든다. 양해 부탁드린다"고 말했다.

오는 8일 윤여준 전 환경부 장관과도 회동하기로 했다는 보도에 대해서는 "윤 장관님은 아주 역량 있으신 어른이시고, 제가 그분을 알고 지낸지가 상당히 오래됐기 때문에 가끔씩 전화 드리고 상의하고 그런 사이다. 그 정도 까지만 말씀드리겠다"고 설명했다.

이 후보는 지난 6일 김종인 전 위원장과 이날 이상돈 전 의원, 8일 윤여준 전 장관까지 보수 원로들을 잇따라 만나고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr