KH 필룩스 "바이오텐, 동물실험서 코로나19 치료 가능성 확인"

[아시아경제 박형수 기자] KH 필룩스는 지분을 투자한 바이러스 연구개발(R&D) 업체 바이오텐이 동물 실험을 통해 코로나 치료 효과를 입증했다고 7일 밝혔다.

전북 정읍시 신정동 첨산과학산업단지 내 바이오텐이 한국생명공학연구원 기능성 바이오소재 연구센터 이우송 박사팀과 공동연구를 통해 식약처에 식품 특허 소재로 등록된 ‘텐큐민S플러스(TSP)’가 COVID-19 감염동물 실험에서 치료 효과가 입증됐다.

특허 식품소재인 ‘텐큐민S플러스’의 원천기술을 한국생명공학연구원으로부터 이전받은 바이오텐은 먹는 코로나 치료제 후보물질의 적응점을 찾는데 성공했다.

연구진에 따르면 코로나19에 감염된 햄스터(중증 감염모델, 폐병변도 62%, 폐병변 개선율 1%)에게 4일 연속 투여한 결과 최대 31.2%의 치료 효과를 보였다.

햄스터 중증 감염모델에서 바이러스 감염군(VC) 대비 후보 물질(수용성 텐큐민S플러스) 투여군에서 폐병변, 폐부종, 폐충혈 및 폐포벽 등을 현저히 개선하는 효과가 있는 것으로 나타났다.

해당 치료제 후보 물질은 동물 실험에서 약물 동태학 연구를 통해 흡수력이 약 1000배 정도의 우수함이 입증됐다. 분포 이후 4시간 정도의 대사 시간을 거쳐 생체 내에서 배출되는 결과를 얻었다.

연구진은 "후보물질은 동물실험에서 감염원을 섭식한 면역세포를 직·간접적으로 사멸할 수 있는 선천면역 담당(NK) 세포의 활성과 선천면역 시스템에 의해 매개되는 후천면역 시스템의 기능을 개선시켜 면역증진을 유도 할 수 있을 것"이라며 "돌연변이에도 강한 장점을 가지고 있다"고 말했다.

김영철 바이오텐 대표는 "후보물질은 식품의약품안전처 및 미국 FDA에서 GRAS(Generally Recognized as Safe)등급으로 안전성을 인증 받은 소재"라며 "전임상에서 처음으로 성공한 것은 아주 큰 의미가 있다"고 소개했다. 그는 " ‘텐큐민S플러스’의 정식 치료제 개발을 위해 앞으로 식약처에 인체 임상승인계획(IND)을 신청할 예정"이라고 덧붙였다.

KH 필룩스 한우근 대표는 "바이오텐이 동물 실험 단계이지만 코로나 치료 효과를 입증한 식품을 개발 중"이라며 "KH 필룩스가 추진하는 바이오 사업과 바이오텐의 코로나 치료제가 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 본다"고 소감을 밝혔다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr