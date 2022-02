오아시스마켓, 홈앤쇼핑에서 전략적 투자 100억 유치

1조200억원 기업가치 인정

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 7일 홈앤쇼핑으로부터 100억원 규모 투자를 유치했다고 밝혔다. 이번 투자에서 인정된 기업가치는 100억원 투자 이후(Post) 1조200억원이다.

주당 가치로는 지난해 10월 대표주관사인 NH투자증권과 한국투자증권의 투자 유치 시 인정받은 가치와 동일하지만 이번에 투자되는 금액 100억원이 합쳐져 투자 이후 1조200억 원의 기업가치가 됐다는 설명이다. 오아시스마켓은 "이번 투자 유치에서 지난 기업가치가 유지된 이유는 홈앤쇼핑이 전략적 투자자(SI)로서 참여하기 때문"이라며 "단순 투자를 넘어 사업 확장을 가속화하겠다는 의지"라고 설명했다.

홈앤쇼핑은 중소기업을 주요 판매자로 둔 홈쇼핑 기업으로 특히 신선식품에 강하다는 평가를 받고 있다. 중소기업, 소상공인 상품을 중심으로 신선식품 새벽배송 서비스에서 자리를 잡은 오아시스마켓과 시너지가 기대되는 부분이다.

오아시스마켓은 2020년 4월 벤처투자업계 1위인 한국투자파트너스로부터 1526억원 기업가치로 첫 투자를 받은 바 있다. 카카오인베스트먼트, 머스트벤처스, 펜타스톤-코너스톤 사모펀드로부터 추가 투자 유치를 한 데 이어 지난해 7월에는 유니슨캐피탈로부터 투자 이후 기준 7500억원 기업가치로 500억원 규모 투자 유치에 성공했다. 지난해 10월 한국투자증권과 NH투자증권으로부터 각각 50억원씩 총 100억 원 규모 투자를 1조100억원 기업가치로 유치했다.

오아시스마켓은 홈앤쇼핑 투자 유치와 함께 채널 다각화에 주력하는 한편 양사의 시너지를 극대화해 사업 확장에 주력할 예정이다. 자금 납입은 이번 달 중 이뤄진다. 이로써 오아시스마켓은 누적 투자금 1026억원을 기록했다. 오아시스의 모회사인 지어소프트의 투자금액을 합하면 1226억원이다.

안준형 오아시스마켓 대표는 "최근 라이브커머스를 자체 구축해 판매 통로를 다양화하고 라이브 상품 구매시 최고 40%까지 할인을 제공해 대고객 서비스를 넓히는데 더욱 주력하고 있다"며 "이번 투자유치를 통해 손을 잡은 홈앤쇼핑과의 사업적 협력을 통해 양사가 '윈윈'할 수 있는 전략을 펼칠 것"이라고 말했다.

