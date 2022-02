“음료·주류 모두 호실적” 롯데칠성음료, 지난해 영업익 1633억원… 전년比 87%↑

[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 5,000 등락률 +3.23% 거래량 130,707 전일가 155,000 2022.02.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데칠성, 4Q 영업익 189억…1주당 3000원 현금배당물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 close 음료는 지난해 연결 기준 영업이익이 1822억원으로 전년보다 87.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조5061억원으로 전년 대비 11% 증가했고, 순이익은 1371억원으로 흑자로 돌아섰다.

생수, 탄산음료, 에너지음료의 판매 증가가 호실적을 이끌었다. 음료사업 매출은 1조6729억원으로 전년보다 7.8%, 영업이익은 1500억원으로 21.8% 각각 증가했다.

주류사업 매출액은 6722억원으로 10.3% 늘어났고, 영업이익은 245억원으로 흑자 전환됐다. 소주 판매량은 2020년보다 2.4% 감소했지만 와인과 맥주는 각각 34.4%, 14.5% 늘어나 주류사업의 실적 개선을 이끌었다.

롯데칠성음료의 지난해 4분기 영업이익은 189억원으로 전년 동기보다 469.8% 늘었다. 같은 분기 매출과 순손실은 각각 5996억원과 32억원이었다.

한편 롯데칠성음료는 이날 결산배당으로 보통주 1주당 3000원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 시가배당율은 2.2%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr