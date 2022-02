경기도, 어린이집 대상 '감염병 관리 교육'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 7일 오미크론 변이 확산으로 코로나19 환자가 급증함에 따라 도내 어린이집 관리자들을 대상으로 비대면 온라인 감염병 관리 교육을 실시했다.

경기도는 도 감염병관리지원단의 협조를 받아 도내 주요 어린이집 관리자 150여명을 대상으로 온라인을 통해 ▲변이바이러스의 의미 및 대처 방안 ▲변이바이러스 관리 방법 ▲발생 시 대응 방법 등을 교육했다고 밝혔다.

도는 온라인 교육에 참여하지 못한 어린이집 관리자를 위해 해당 교육자료를 동영상으로 제작해 경기도평생학습포털(GSEEK) 등에 배포할 계획이다.

도 관계자는 "이번 교육을 통해 코로나19 등 감염병 대응 역량이 강화될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 도는 영유아 및 보육 교직원의 감염 예방과 확산 방지를 위해 어린이집 자가검진키트 지원 건의(보건복지부), 어린이집 재원 아동 학부모 추가접종 안내 통신문을 발송했다.

