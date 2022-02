여의도 빌딩 담은 '코람코더원리츠', 3월 코스피 상장

코어 오피스자산 지속 편입 예정

[아시아경제 이민지 기자]코람코자산신탁이 운용하는 ‘코람코더원리츠’의 증권신고서 효력이 지난 4일 발생됨에 따라 오는 3월 코스피 상장이 공식화됐다.

코람코더원리츠는 여의도 금융특화지구 랜드마크 빌딩인 ‘하나금융투자빌딩’을 기초 자산으로 담고 있는 상장 예정 리츠다. 코람코자산신탁 최초의 영속형 오피스 리츠다.

코람코자산신탁은 지난 2018년 이랜드리테일의 매출액 상위 10위권 내 5개 아울렛을 자산으로 운용하는 ‘ 이리츠코크렙 이리츠코크렙 088260 | 코스피 증권정보 현재가 5,880 전일대비 50 등락률 +0.86% 거래량 40,922 전일가 5,830 2022.02.07 15:08 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일너무 달렸나?…힘 빠진 리츠, 공매도 공세까지코람코신탁, 리츠 역대 최대 '쿠팡 항동물류센터' 품었다 close ’과 2020년 전국 187개 현대오일뱅크 주유소를 기반으로 한 토지플랫폼 ‘ 코람코에너지리츠 코람코에너지리츠 357120 | 코스피 증권정보 현재가 6,430 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 145,068 전일가 6,430 2022.02.07 15:08 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “코람코에너지리츠, 물류 부동산 가치와 함께 상승”코람코에너지리츠, 300억 들여 주유소 및 물류센터 취득배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠 close ’ 등을 상장시켰다. 국내 리츠운용사 중 상장 리츠를 3개 이상 운용하는 곳은 코람코자산신탁이 유일하다.

코람코더원리츠가 첫번째 투자처로 정한 하나금융투자빌딩은 지하철 5호선과 9호선 환승역 여의도역과 인접한 지하 5층~지상 23층, 연면적 6만9800㎡ (약 2만1100평) 규모의 프라임급 오피스빌딩이다. 준공 이후 줄곧 하나금융투자 및 관계사, 한국3M, 인텔코리아 등 글로벌 기업들이 임차 중으로 공실률은 1% 미만의 안정적 자산이다. 또한 하나금융투자빌딩의 건축용적률은 580%로 법정용적률 800% 대비 낮은 용적률로 향후 수직ㆍ수평증축 또는 별관 건축 등 추가개발 가능성도 내재하고 있다.

코람코자산신탁은 하나금융투자빌딩의 안정적 운용을 기반으로 국내 프라임급 오피스 자산을 추가 편입하여 수익성을 지속적으로 높인다는 계획이다. 현재 코람코자산산탁이 운용하는 리츠AUM의 절반을 상회하는 약 9조원이 오피스빌딩 자산으로 이들 자산들이 코람코더원리츠의 잠재적인 편입대상 자산이 된다. 이를 통해 성장성ㆍ수익성을 확보 국내를 대표할 정통 오피스 상장리츠로 키운다는 방침이다.

윤장호 코람코자산신탁 본부장은 “코람코더원리츠는 지난 20년간 코람코가 쌓아놓은 오피스 운용전략을 총 집결시킨 상징적인 리츠가 될 것”이라며 “향후 국내 주요권역의 코어 오피스빌딩을 지속적으로 추가 편입하여 규모의 경제를 달성해 코람코자산신탁은 물론 국내를 대표하는 영속형 정통 오피스 상장리츠로 키울 것”이라고 말했다.

코람코더원리츠는 증권신고서 효력발생에 따라 2월 21~22일 기관 수요예측을 진행하고 3월 2일~3일 일반청약과 3월 7일 납입을 거쳐 3월 중에 한국거래소 유가증권시장에 상장 신청 후 상장 예정이다. 대표주관사는 삼성증권과 하나금융투자증권이 맡았다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr