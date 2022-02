광주 서구, 정규직 채용 ‘매칭데이’ 운영…29개 기업 참여

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 오는 17일까지 ‘디지털 뉴딜로 더 나은 내일을 꿈꾸다!’사업 일환인 ‘매칭데이’에 참여할 구직 청년을 모집한다고 7일 밝혔다.

‘디지털 뉴딜로 더 나은 내일을 꿈꾸다!’는 금년 지역주도형 청년일자리사업으로, 지역경제와 청년이 함께 혁신·성장할 수 있는 지역특화 정규직 일자리를 지원하는 행정안전부의 공모사업이다.

서구는 사업추진을 위해 지난달 디지털 뉴딜분야 정규직 인력 채용 계획이 있는 기업을 공개 모집해 최종 29개 기업을 선정했다.

선정된 업체를 대상으로 구직 청년을 모집한 후 오는 17일 매칭데이를 개최해 최종 합격자를 선발할 계획이다.

참여 자격은 광주시에 거주하는 만 39세 이하의 미취업 청년으로 서구청 홈페이지에 게시돼 있는 공고문을 참고해 접수하면 된다.

사전 접수를 못한 경우에는 공개 면접 당일 현장 접수도 가능하다.

매칭데이는 코로나19 방역지침 및 사회적 거리두기를 지키기 위해 기업별 매칭시간을 달리해 줌(zoom) 화상회의 프로그램을 활용한 비대면 면접으로 진행된다.

채용된 청년이 2년간 취업을 유지할 경우 최대 1000만원의 인센티브를 제공하고, 취업유지장려금과 자기계발지원금 지원, 직무교육 등의 각종 혜택이 부여된다.

서구 관계자는 “코로나19로 인한 청년 고용절벽 현상이 심화되는 상황에서 지역 내 청년들이 안정적인 일자리를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

