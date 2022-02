매월 청렴과제 선정, 부서별 실천 논의

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지난 1월 수립한 2022년 청렴도 향상 종합계획에 따라 매월 첫째 주 월요일 공직 내부의 청렴 의지를 다지는 ‘청렴 다짐의 날’을 실시한다.

청렴 다짐의 날은 매월 청렴 담당 부서에서 선정한 청렴 과제에 대해 부서별로 업무와 연관 지어 실천방안을 생각해 보고 생활 속 청렴 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

군은 이번 2월의 청렴 과제로 제20대 대통령선거와 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 공무원의 중립의 의무 ‘공직선거법 제9조’에 관해 주제를 선정했다.

군 관계자는 “조직 내부 청렴도 향상을 위해 다양한 시책을 추진해 보고자 한다”며 “향후 개최할 청렴도 향상대책 보고회에서도 조직원과 군민이 체감할 수 있는 청렴 시책을 발굴할 계획이다”고 말했다.

