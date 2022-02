위세아이텍, 지난해 영업이익 57억...전년比 56% 상승

[아시아경제 박지환 기자] AI와 빅데이터 전문기업 위세아이텍이 지난해 전년 동기 대비 56% 상승한 영업이익을 달성했다.

위세아이텍은 지난해 매출액 340억6400만원, 영업이익 57억4300만원, 당기순이익 40억3500만원을 기록했다고 7일 공시했다. 전년 동기와 비교해 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 37%, 56% 20% 증가했다.

특히 영업이익은 지난 2017년부터 지난해까지 5년 동안 연평균 53%의 성장률을 기록하며 높은 증가세를 보였다. 매출액과 당기순이익도 지난해 달성한 역대 최대 실적을 경신했다.

회사 측은 지난해 빅데이터 분석 도구 와이즈인텔리전스(WiseIntelligence)를 도입하는 고객사가 꾸준히 늘며 빅데이터 사업 부문의 매출이 증가한 것이 주효했다고 밝혔다. AI 사업 부문도 전년 대비 133%의 비약적인 성장을 거두면서 회사 설립 후 최대 연간 실적을 달성했다.

김종현 위세아이텍 대표는 "기존의 캐시카우인 빅데이터 사업의 지속적인 성장은 물론 AI 사업 부문의 폭발적 성장이 어우러지며 지난해 사상 최대의 호실적을 달성할 수 있었다"며 "올해부터 본격화하는 메타버스 신사업도 당사 발전의 한 축으로 삼아 AI와 메타버스 전문 글로벌 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr