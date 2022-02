호주, 21일부터 국경 개방 '백신 2차 접종 조건'

[아시아경제 박병희 기자] 호주가 오는 21일, 코로나19로 폐쇄했던 국경을 약 2년 만에 개방한다고 블룸버그 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

호주는 오는 21일부터 코로나19 백신 2차 접종을 마친 해외 관광객들의 입국을 허용할 방침이다.

호주의 스캇 모리슨 총리는 기자회견에서 "반드시 2차 접종을 마쳐야 한다는 점이 조건이며 호주에 입국하기 위한 규칙"이라고 강조하며 "모두 2차 접종 의무 규정을 준수해야 한다"고 말했다.

모리슨 총리는 주(州) 별로 별도의 격리 규정을 적용할 수 있다고 덧붙였다.

호주는 코로나19 확산 초기이던 2020년 3월 국경을 닫았고, 최근 몇 달 사이 자국민과 자국 거주자, 숙련 외국인노동자, 유학생 등에 대해 제한적으로 입국을 허용해왔다.

블룸버그는 최근 호주에서 코로나19 감염, 입원, 중증 환자 등이 모두 줄고 있다며 이번 발표는 지난해 11월부터 시작된 국경 개방의 마지막 단계라고 설명했다. 다만 웨스턴 오스트레일리아주는 다른 5개 주에 대한 폐쇄 조치를 여전히 유지한다고 덧붙였다.

