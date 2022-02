미래에셋證, 오늘부터 을지로 일대서 '힙지로 ESG' 이벤트

[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,690 전일대비 20 등락률 +0.23% 거래량 690,193 전일가 8,670 2022.02.07 13:25 장중(20분지연) 관련기사 '대우맨' 홍성국 의원이 3년 전 예측한 미·중 패권경쟁역대급 실적 내고도…웃픈 증권사들미래에셋증권, 지난해 영업익 1조4858억…1주당 300원 현금배당 close 은 7일부터 28일까지 을지로와 종로 일대의 약 60여개의 미래에셋PAY 가맹점에서 '힙지로 ESG(환경·사회·지배구조)' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

힙지로 ESG 이벤트는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 상인들의 지역경제 활성화에 도움을 주고 미래에셋PAY를 사용하는 고객들이 ESG 활동에 동참할 수 있는 기회를 마련하고자 기획됐다.

힙지로 ESG 이벤트는 을지로 및 중구 일대의 미래에셋PAY 가맹점에서 1000원 이상 결제한 고객을 대상으로 친환경 대다무 친솔세트를 선착순 3000명에게 증정하는 행사다. 대상 가맹점은 미래에셋PAY앱에서 확인 가능하다. 1인당 2회까지 참여가 가능하며 행사가 종료된 후에는 인스타그램에 당첨 후기를 남겨준 고객 대상으로 3명을 추첨해 아이폰 13프로를 경품으로 추가 제공할 예정이다.

미래에셋증권은 다양한 상생 활동을 통해 환경보호, 나눔문화 등 ESG경영을 실천하고 있다. 미래에셋증권은 희망체인봉사단을 설립하여 일회용 잔 대신 텀블러를 사용하고, 사내 종이 없는 업무환경을 위해 노력하고 있다. 또한 이러한 환경실천 약속에 동참한 임직원 수만큼 환경단체에 기부하고 있다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 미래에셋PAY 홈페이지 및 미래에셋PAY APP을 통해 확인 가능하며, 가입 전 서비스 이용약관 및 공지사항을 참고하시기 바랍니다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr