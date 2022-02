"美 국립보건원과 R&D 협력 기회"…제약바이오협 10일 웨비나 개최

[아시아경제 이관주 기자] 국내 제약바이오 기업들이 미국 국립보건원(NIH)의 글로벌 연구개발(R&D) 과제에 참여할 수 있는 기회가 마련된다.

한국제약바이오협회는 이달 10일 오전 9시부터 회원사를 대상으로 'KPBMA/NIH 웨비나'를 온라인 줌(ZOOM) 방식으로 개최한다고 7일 밝혔다.

'공동연구 기회를 찾아라(Find your Collaboration Opportunity)'를 주제로 열리는 이번 웨비나는 NIH의 연구개발 전략과 지원 프로젝트 등을 조명하고, 국내 기업과의 협력 기회를 모색하는 자리로 마련된다.

웨비나는 마이클 샐겔러 미 국립암연구센터(NCI) 기술이전센터(TTC) 연구개발마케팅본부 총괄 감독자가 NIH 소개 ▲NIH와의 사업 개발 기회 ▲NIH 기술 포트폴리오 ▲NIH 협력 사례 ▲NIH와 협력 시 이점 및 고려사항 등을 발표하고 이후 실시간 질의응답을 하는 순서로 진행된다.

미국 연방정부 기관인 NIH는 생명과학 분야에서 세계 최대 규모의 R&D 투자를 지원하고 있다. 국립심장폐혈액연구소(NHLBI), 알러지·감염성질환연구센터(NIAID) 등 NIH 산하 27개 기관 및 연구센터는 전 세계 2500여개 대학과 기업 등이 수행하는 NIH 연구에 기관 예산의 80% 이상을 집행하며, 그 규모는 수조원대에 이른다.

실제 NIH의 지원을 통해 상업화에 성공한 사례를 보면, 미국 MSD의 자궁경부암 예방 백신 가다실(연매출 36억달러), 미국 얀센의 에이즈 치료제 프레지스타(연매출 22억달러), 일본 다케다제약의 항암제 벨케이드(연매출 13억달러) 등이 있다.

NIH는 현재 저분자, 백신, 바이오의약품, 디지털 헬스, 진단시약·도구 등 다양한 기술 포트폴리오를 가지고 있고, 기초연구뿐 아니라 임상연구 과제들도 보유해 관련 역량을 지닌 국내 제약바이오 기업, 바이오벤처 등에게 새로운 기회의 장이 될 것으로 기대된다. 협회 관계자는 "국내 제약바이오 기업들이 각각의 경쟁력을 바탕으로 NIH 지원 프로그램을 활용해 글로벌 기술경쟁력을 제고하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr