[올림픽]황희 장관 베이징서 스포츠 외교 행보

거우중원 국가체육총국장·위톨드 반카 WADA 위원장 등 만나

강원 동계청소년올림픽 협력·세계스포츠 도핑방지 콘퍼런스 유치 당부

문화체육관광부는 황희 장관이 2022년 베이징 동계올림픽에 대한민국 정부 대표로 참석해 스포츠 외교 행보를 이어갔다고 7일 전했다.

황 장관은 지난 5일 중국 거우중원(苟仲文) 국가체육총국장(중국 체육장관)을 만났다. 대회 준비가 잘 됐다는 소감과 함께 이번 대회가 세계적 감염병 유행으로 고통받는 세계인에게 위로와 기쁨이 되길 바란다고 전했다. 거우중원 국장은 2018 평창동계올림픽을 계기로 한국의 동계스포츠가 많이 발전했다며 한국 선수단의 선전을 기원했다.

황 장관은 평창, 도쿄, 베이징으로 이어진 올림픽이 동북아 평화와 번영의 계기가 되어야 한다고도 강조했다. 문체부 관계자는 "2024년 강원 동계청소년 올림픽이 평화를 가리키고 동계스포츠 저개발국 청소년에게 겨울스포츠 기회를 제공하려면 양국 간 협력이 필요하다는 점을 다시 한번 확인했다"며 "2022년 항저우 하계아시아경기대회를 계기로 남북체육 교류가 진행되도록 상호 협력 및 지원한다는 데도 인식을 함께 했다"고 설명했다. 이어 "두 장관은 오는 9월 한·중·일 스포츠장관 회의를 통해 스포츠 분야에서의 협력관계를 더욱 공고히 할 계획"이라고 덧붙였다.

황 장관은 이튿날 위톨드 반카 세계도핑방지기구(WADA) 위원장을 만나 공정하고 깨끗한 스포츠 조성에 대한 공감대도 확인했다. WADA의 도핑방지 활동이 공정과 사회적 가치 실현으로 발전해야 한다고 강조하고, 2025 WADA 세계 스포츠 도핑방지 콘퍼런스의 한국 유치에 대한 협조와 지지를 요청했다. 아울러 WADA가 새롭게 추진하는 청소년 반도핑 교육의 필요성을 공감하며 민관 협력 구축 강화 차원의 협력 및 지원 방안을 논의했다.

황 장관은 한국 선수단과 대회 지원 관계자들도 만났다. 지난 5일에는 선수단에 한식 도시락을 지원하는 급식지원센터를 찾아 영양사와 조리사 열네 명을 격려하고 철저한 방역 조치를 당부했다. 저녁에는 쇼트트랙 혼성계주 종목 경기가 열린 베이징 캐피털 실내경기장을 방문해 우리 선수단의 선전을 기원하며 열띤 응원을 펼쳤다. 문체부 관계자는 "엄격한 방역정책으로 현지 응원이 부족한 상황에서 우리 선수단을 응원하기 위해 경기장을 계속 방문할 계획"이라고 했다.

