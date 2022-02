정부, 국산헬기 활성화 나선다…군용 수소전지도 개발

산업부·국방부, 제9회 방위산업발전협의회 개최

[아시아경제 세종=이준형 기자] 정부가 국산 헬기 시장 활성화를 위해 관용 헬기 구매방식 개선 등을 추진한다. 탄소중립을 위해 군용 수소연료전지 시스템도 개발한다.

산업통상자원부와 국방부는 7일 문승욱·서욱 장관이 정부 세종컨벤션센터에서 제9회 방위산업발전협의회를 공동 주재했다고 밝혔다. 이번 협의회에서는 ▲국산 헬기 활용 확대 방안 ▲기동무기 적용 수소연료전지 추진체계 확보 전략 ▲민·군협력 재생합성연료(e-Fuel) 실증사업 추진계획 등이 논의됐다.

산업부는 이날 군·관 통합 헬기 후속지원 체계 구축, 군 파생 헬기의 민간 활용 범위 확대, 관용 헬기 구매방식 개선 등을 제안했다. 국산 헬기 내수시장을 확대하고 해외시장 진출을 지원하기 위해서다. 이번 협의회에 참석한 행정안전부, 경찰청, 소방청 등 헬기 구매 관련 부처들은 국산 헬기에 대한 관용 구매 확대 필요성에 공감대를 형성했다.

관용 헬기 운용기관들은 국산 헬기의 성능 개량 및 부품 국산화에 대한 지속적 관심을 요청했다. 이에 산업부와 방위산업청은 헬기 기어박스 국산화 등 후속 지원을 위해 지속적으로 노력하겠다는 입장이다.

군용 수소연료전지 개발 계획도 공개됐다. 방사청은 협의회에서 군 기동무기 체계의 수소연료전지 기반 탄소중립 추진계획을 발표했다. 추진계획에 따르면 방사청은 수소경제를 선도하고 있는 국내 민수 핵심기술을 국방 분야에 접목해 수소연료전지 시스템을 개발한다. 산업부는 한국자동차연구원 등 민간기관과 방사청 간 협력체계 구축을 지원한다. 또 올해 소재부품기술개발사업을 통해 20t급 차륜형장갑차용 수소연료전지 및 전동화 추진시스템 개발을 지원한다.

재생합성연료 실증에도 돌입한다. 산업부는 재생합성연료 생산 요소기술을 실증하고 군 전략자산에 시범 적용하는 방안을 국방부, 방사청, 정유사 등과 협의 중이다. 산업부는 이 방안을 구체화해 민·군 기술협력 사업으로 추진할 계획이다. 군 실증을 통해 재생합성연료의 화석연료 대체 가능성이 확인되면 탄소중립 수단으로 보다 폭넓게 활용될 전망이다.

문 장관은 "첨단기술을 활용한 미래 전장은 물론 출산율 저하 등에 따른 병력자원 감소에 대비해 방위산업의 첨단화가 필요한 시기"라며 "우주 등 첨단기술 분야에 대한 민군 기술협력을 강화해야 한다"고 말했다. 문 장관은 "국가 안보가 타국에 종속되지 않도록 무기 체계의 핵심 소부장(소재·부품·장비)을 국산화해야 한다"고 덧붙였다.

