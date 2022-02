휴젤 웰라쥬, '리얼 히알루로닉 수분패드·클렌징 폼' 출시

히알수 100%로 정제수 대체

생분해성 신개념 수분패드로 친환경 가치

출시 기념 2주간 25% 특가 기획전 실시

[아시아경제 이관주 기자] 글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤의 클리니컬 더마 코스메틱 브랜드 웰라쥬(Wellage)가 고순도 히알루론산을 담은 ‘리얼 히알루로닉 블루 토너패드’와 ‘리얼 히알루로닉 아미노 클렌징 폼’을 출시했다고 7일 밝혔다.

‘리얼 히알루로닉 블루 토너패드’는 정제수가 아닌 ‘히알수’를 100% 사용한 신개념 수분패드다. ‘히알수’는 순도 100%의 히알루론산(HA)이 쪼개어진 미세한 크기의 초저분자 히알루론산을 의미하며, 휴젤이 개발한 ‘하이드로 나노 테크’ 공법을 통해 탄생했다. 또, 휴젤의 특허 성분인 'HA-아미노좀™(HA-AMINOSOME™)'이 함유돼 보습 및 피부 장벽 강화에 효과적이다.

특히 웰라쥬는 토너패드에 생분해가 가능한 자연유래의 셀룰로오스 원단을 사용해 휴젤의 친환경 경영의 가치를 담아냈다. 이는 히알수 에센스의 흡습성을 높이고 보풀 발생을 줄여 피부 자극을 최소화하는데 도움을 준다.

함께 출시한 약산성 클렌징 폼 ‘리얼 히알루로닉 아미노 클렌징 폼’은 피부 속 핵심 구성 요소인 아미노산에서 유래한 계면활성제와 휴젤의 순도 100% 히알루론산 및 단독 특허 성분을 함께 담았다.

웰라쥬는 신제품 2종 출시를 기념해 이날부터 2주간 네이버 쇼핑 웰라쥬 공식 스토어 및 웰라쥬 공식몰에서 1주일씩 기간을 나눠 론칭 기획전을 연다. 해당 기간 동안 신제품 2종에 한해 25% 할인된 가격에 구매할 수 있고, 포토리뷰 작성 시 제품 1개당 구매가격의 25%를 적립금으로 제공한다.

웰라쥬 브랜드 관계자는 “히알루론산 명가답게 이번 신제품 2종 역시 휴젤 웰라쥬의 순도 100% 히알루론산을 담아 많은 분들이 고민하는 속건조 케어에 도움을 드릴 수 있도록 꼼꼼히 연구하고 개발했다”며 “이번 토너패드를 비롯해 휴젤의 친환경적 가치를 담은 코스메틱 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr