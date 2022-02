[아시아경제 이명환 기자] 아셈스가 코스닥 상장 첫 날인 7일 장 초반부터 강세를 보이고 있다.

7일 오전 10시30분 현재 아셈스는 시초가(1만6000원)보다 7.19% 오른 1만7150원에 거래되고 있다. 공모가인 8000원의 2배에 시초가를 형성한 뒤 상승세를 그리고 있다.

아셈스는 2003년 설립된 플라스틱제품 제조업체로 필름형 접착제 등을 주요 제품으로 생산하고 있다.

앞서 아셈스는 지난달 17~18일 실시된 기관 투자자 대상 수요예측에서 1618.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 밴드의 최상단인 8000원에 확정됐다.

