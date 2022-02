지난해 개인투자조합 6300억원 결성…역대 최대실적

최고치 경신 벤처펀드·투자 이어 개인투자조합도 최고치

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 개인투자조합 결성액이 6300억원에 달해 역대 최대실적을 기록한 것으로 집계됐다. 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 2021년도 개인투자조합(이하 조합) 결성 실적을 분석한 결과 6278억원으로 집계됐다고 7일 밝혔다. 개인투자조합은 개인(엔젤투자자)이나 법인(창업기획자 등)이 최소 1억원 이상을 출자해 창업·벤처기업에 출자금총액의 50% 이상 투자하고 수익을 얻는 목적으로 결성해 '벤처투자법'에 따라 중기부에 등록한 조합을 말한다.

2021년 조합 결성액은 종전 역대 최대인 2020년(3324억원) 대비 약 2배 증가한 6278억원이며, 신규 결성 조합 수도 역대 최다인 2020년의 485개 대비 약 2배 증가한 910개로 집계됐다. 분기별로 살펴보면, 지난해 1분기부터 4분기 모두 동 분기 역대 최대실적을 기록하면서 전년에 이어 조합 결성의 증가세가 지속됐다. 특히 조합 결성이 활발한 하반기 중 4분기에 역대 최대실적인 2331억원(37.1%)이 결성됐다.

지난해 신규 결성된 조합을 결성금액별로 나눴을 때, 5억원 이상 10억원 미만의 조합은 309개로 전년(126개) 대비 약 2.5배 증가했다. 5억원 미만의 조합 비중은 매년 감소 중인 반면, 5억원 이상의 결성액이 큰 조합 비중이 점차 증가하고 있음이 확인된다고 중기부는 설명했다.

조합 출자자 현황을 살펴보면 개인 출자자 수는 전년(8162명) 대비 2배 이상 증가한 1만6681명이고 개인 출자액은 전년(2393억원) 대비 2.4배 증가한 역대 최대인 5763억원을 기록했다. 최근 제2벤처 열기 등의 영향으로 전문투자자뿐 아니라 일반 개인까지 비상장 벤처기업에 대한 관심과 투자수요가 크게 늘어난 영향으로 풀이된다.

조합의 신규 투자금액은 전년 대비 54.8% 증가한 4013억원으로 투자액도 역대 최대를 기록했으며 투자기업 수는 최초로 1000개를 넘어섰다. 투자기업의 업력별로 볼 때 3년 이하 초기창업기업에 대한 투자가 기업 수로는 68.2%며, 금액으로는 57.7%에 달했다. 이는 후속 투자가 늘면서 초기기업의 투자비중이 줄고 있는 벤처투자조합과 비교할 때 높은 수치이다.

개인투자조합은 기업당 평균 4억원을 투자했다. 창업기업이 초기에 필요로 하는 시드머니 역할을 하고 있는 것으로 분석된다. 조합 등록제 시행 이후 2021년까지 누적 투자금액은 1조1268억원으로 전체 운용 중인 조합 결성금액(1조5845억원)의 71.1%가 투자됐다.

전세희 중기부 투자회수관리과장은 "지난해 결성액 6000억원은 조합 등록제도 시행 후 20년만에 달성한 1조원 규모의 약 60%가 한 해에 결성된 것"이라며 "최근 증가 중인 조합 수와 결성금액에 맞춰 조합 업무집행조합원의 운용역량 요건 신설 및 출자지분 부담을 완화하는 내용의 벤처투자법 시행령을 올 6월까지 개정해 건전한 투자문화를 확산하고 엔젤투자가 촉진되도록 할 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr