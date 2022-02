JB금융그룹, 2045년 목표 '넷제로' 추진 선언

자체 배출량은 2035년, 금융 배출량은 2045년 목표로 탄소중립 달성 추진

2030년까지 자체 배출량 67% 감축…금융배출량도 2025년까지 30% 저감 목표

[아시아경제 유제훈 기자] JB금융그룹이 오는 2045년을 목표로 '넷 제로(Net-Zero·탄소중립)'을 추진한다.

JB금융그룹은 저탄소 경제전환을 위해 자체 배출량 2035년, 금융 배출량 2045년을 목표로 탄소중립 달성을 추진하겠다고 7일 밝혔다.

JB금융그룹은 지난해 하반기 탄소배출량 측정 및 감축 목표 수립을 위해 탄소회계금융협의체(PCAF)와 과학적 감축목표 이니셔티브(SBTi)에 가입 한 후 요구하는 기춘에 맞춰 자체 및 금융 배출량의 측정을 완료했다.

자체배출량은 소유자산 뿐 아니라 임대자산까지 포함해 측정했으며, 금융배출량은 기업대출, 상장사 주식 및 채권, 발전 프로젝트파이낸싱(PF), 상업용 부동산 뿐 아니라 SBTi에서 요구하는 선택사항까지 투명하게 측명했다.

JB금융그룹은 "SBTi의 필수범위보다 넓은 자산 범위의 금융배출량을 측정했다"면서 "이를 통해 감축목표에 대한 신뢰도를 높이고 부문적 감축 목표가 아닌 전사적 탄소중립 감축 전략을 수립하겠단 방침"이라고 전했다.

이에 따라 JB금융그룹이 산출한 자체 이산화탄소(CO2) 배출량은 약 2만t, 금융 배출량은 약 98만t이다. JB금융그룹은 자체 배출량은 오는 2035년 탄소중립을 목표로 2030년까지 67%를 감축하고, 금융배출량은 2045년 탄소중립을 목표로 2025년까지 30%를 감축할 계획이다.

한편 JB금융그룹은 지난해 상반기 그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 전략방향과 세부 전략 과제를 구축하고 체계적인 ESG 활동을 전개하고 있다. 특히 환경부문에서 지속 가능한 미래 금융으로의 전환을 위해 글로벌 환경 이니셔티브인 탄소중립은행연합(NZBA)과 기후변화재무공개협의체(TCFD)에도 지난해 8월 가입을 완료했다. JB금융그룹 관계자는 "저탄소경영 체계를 강화, ESG 경영 선도그룹으로서 역할과 책임을 다할 것"이라고 말했다.

