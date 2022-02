에스오일, 수도권대기환경청 평가서 '휘발유·경유' 최고등급

수도권대기환경청 등 지난해 하반기 평가서

정유사 중 유일하게 휘발유?경유 모두 최고등급

고품질 제품생산서 엄격한 품질관리 시스템 운영

[아시아경제 정동훈 기자] 에스오일(S-OIL)이 환경부 산하 수도권대기환경청과 영산강유역환경청(남부권)이 지난해 하반기 휘발유?경유 제조, 공급사 대상으로 진행한 자동차연료 환경품질 평가에서 최고 등급을 획득했다.

7일 업계에 따르면 에스오일은 수도권대기환경청 평가에서 정유사 중 유일하게 휘발유와 경유 모두 최고등급을 획득함으로써 제품의 우수성을 인정받았다.

자동차연료 환경품질등급제도는 매년 반기별로 자동차연료가 환경에 미치는 주요 항목을 평가하여 별점을 부여하는 제도로서 정유사, 한국석유공사, 농협 등 휘발유?경유 제조, 공급사의 환경품질 개선을 유도하고, 소비자들의 친환경 제품 선택을 촉진하고 있다.

에스오일은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 제품 생산, 유통, 품질관리에 이르기까지 환경과 고객의 안전을 우선적으로 고려하고 있다. 고품질?친환경 제품을 공급하기 위해 일관된 품질관리 시스템을 갖추고 있다. 국제기준에 부합하는 품질경영 인증(ISO 9001), 생산 모든 과정에 걸쳐 품질 규격을 점검하는 실시간 모니터링 시스템, 균일한 품질수준 유지를 위한 탱크 청소 및 정품?정량을 보증하는 믿음가득주유소 제도를 일관되게 운영하고 있다.

에스오일 관계자는 "에스오일은 지속가능 공동체를 위한 환경의 중요성을 인식하고 있으며, 환경규제 요건과 소비자들의 높은 기대를 충족시키는 고품질의 친환경 제품을 생산, 공급하기 위해 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr