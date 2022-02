바디프랜드, 한국산후조리원협회와 업무협약

[아시아경제 최동현 기자] 바디프랜드가 한국산후조리원협회와 양사 발전 도모를 위한 전략적 업무제휴(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.

양사는 국내 산후조리원 환경 개선, 산후관리 서비스 증진 등을 골자로 이번 업무 협약을 체결했다. 또 협회 회원사를 대상으로 라클라우드 대표 품목인 천연 라텍스 매트리스 및 모션베드 특별 제휴 혜택 등에 대해서도 협의했다. 이번 업무협약을 통해 한국산후조리원협회에 가입된 국내 산후조리원은 특별가에 라클라우드를 구매·렌탈할 수 있다.

아울러 라클라우드가 설치된 산후조리원에 인증마크를 부착해 질 좋은 수면환경서 산모들이 안심하고 산후 회복에 전념할 수 있도록 도울 예정이다.

추예은 바디프랜드 라클라우드 법인영업팀 부장은 “라클라우드를 설치한 산후조리원에서 산모들의 수면만족도가 높아진 것은 물론 모션 베드의 편의성 등 호평이 자자해 개인구매 문의까지 이어지고 있다"며 "보다 많은 산후조리원에서 라클라우드를 체험할 수 있도록 업무 협약을 통한 제휴 혜택을 제공하게 됐다"고 전했다.

