[특징주]'증시 블랙홀' LG엔솔, 패시브 자금 유입 기대에 6% 강세

[아시아경제 지연진 기자] LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 529,000 전일대비 25,000 등락률 +4.96% 거래량 899,866 전일가 504,000 2022.02.07 10:27 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 LG엔솔, GM과 美투자 속도…3공장 발표 열흘도 안 돼 "4공장 짓는다"치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다 close 이 7일 장 초반부터 6% 넘는 상승세를 보였다. 지난달 상장한 이후 이달부터 주요 지수에 편입되면서 패시브 자금이 유입될 것이라는 기대감이 주가를 끌어올린 것으로 분석된다.

LG엔솔은 이날 오전 9시13일 기준 전일대비 6.15% 상승한 53만5000원까지 치솟았다. 이 종목은 지난달 27일 상장 이후 이틀 연속 10% 넘게 빠졌다 지난 3일부터 반등해 사흘연속 강세를 보이는 것이다.

이는 주요 지수 편입을 앞두고 대규모 자금 유입 기대감에 따른 것으로 풀이된다.

LG엔솔은 이날 에프앤가이드 2차전지 산업지수, WISE 2차전지 테마지수, EQM 리튬 및 배터리 기술지수 편입을 시작으로 주요지수에 잇따라 편입될 예정이다.

LG엔솔을 담으려는 전체 패시브 자금은 약 2조 원에 달하는 것으로 추정된다. LG에너지솔루션은 지난달 27일 MSCI가 조기 편입을 확정하면서, MSCI 글로벌 스탠다드 지수 대형주 부문에 오는 14일 장마감을 기점으로 편입(15일 발표)될 전망이다. 코스피200 지수에는 다음달 11일 조기 편입을 예상했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr