KT, ‘신한 오픈이노베이션 5기’ 동참…혁신 스타트업 발굴

KT알파·지니뮤직·스토리위즈 수요기업 참여

우수팀 상금 총 1억8000만원, 공동 R&D 지원

[아시아경제 임혜선 기자] KT는 신한금융그룹과 손잡고 혁신 스타트업 발굴을 위해 ‘신한 오픈이노베이션 5기’에 공동 참여한다고 7일 밝혔다. 이는 지난해 9월 신한금융그룹과 전략적 파트너십 체결 후속으로 진행되는 공동프로젝트다.

‘20년 1기로 출범한 ‘신한 오픈이노베이션’은 참신한 아이디어와 기술을 원하는 대기업·중견기업(기술 수요기업)과 사업 확장의 발판이 필요한 스타트업을 연결해 서로 사업을 협업할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

이번 프로그램에는 KT알파, 지니뮤직, 스토리위즈 등 KT의 3개 계열사가 기술 수요기업으로 참여한다. KT알파는 뉴커머스와 미디어 서비스, 지니뮤직은 AI 기반 음악·오디오 콘텐츠 제작 솔루션, 스토리위즈는 차세대 웹툰·웹소설 제작 분야의 공모를 진행해 해당 혁신기술을 보유한 스타트업과 신규사업 협업을 추진할 계획이다.

신한 오픈이노베이션에 우수 선발된 팀에는 팀당 최대 2000만원, 총 1억8000만원 규모의 상금이 부여된다. 또한, 공동연구개발(R&D), 시제품개발 등 기술 수요기업과의 업무협업과 전담 컨설팅 등 멘토링을 지원한다.

신한 오픈이노베이션 참여를 희망하는 기업은 7일부터 다름달 7일까지 한달 간 ‘신한 스퀘어브릿지’ 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 결과는 다음달 24일 발표된다. 이후 현장참여와 서면참여 등 협업 프로그램을 거쳐 6월 최종 우수팀이 선정 된다. 최근 7년 이내 법인사업자면 신청이 가능하나 최대주주가 상장기업인 팀은 참여가 불가하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr