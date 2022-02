롯데카드, 롯데멤버스와 '엘페이 바이 롤라카드' 출시

전월 실적 40만원 넘으면 엘페이 결제 시 엘포인트 2% 적립…체크카드도 함께 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 롯데카드는 롯데멤버스와 함께 'L.PAY by 롤라카드'를 출시했다고 7일 밝혔다.

엘페이 바이 롤라카드는 최대 2%의 엘포인트(L.POINT) 적립혜택을 제공하는 것이 특징이다. 전월 이용금액이 40만원 이상이면 엘페이 결제 시 2%를, 그 외 결제시 모든 가맹점에서 1%를 엘포인트로 적립해 준다. 엘페이 결제는 엘포인트 앱 내 엘페이 결제 탭에서 엘페이 바이 롤라카드를 등록하고 엘페이로 결제한 건을 말한다.

적립한도는 전월 이용실적에 따라 40, 80, 120만원 이상 사용시 각각 1, 2, 5만포인트까지다. 전월 이용실적이 40만원 미만이어도 0.1%를 한도없이 적립해 준다. 덧붙여 오는 28일까지는 지난달 이용금액에 관계없이 엘페이 결제금액의 20%를 5만 포인트까지 추가 적립해주는 이벤트도 진행한다.

엘페이 바이 롤라카드엔 '클럽 롤라 서비스'도 탑재됐다. 전월 실적이 40만원 이상이면 인기 식음료 프랜차이즈, 커피, 배달, 호텔&리조트, 다이닝, 뷰티, 공항 등에서 할인 및 이용권 제공 등의 혜택이 제공된다.

한편 롯데카드는 엘페이 바이 롤라 체크카드도 선보였다. 이 카드는 최근 3개월 월평균 10만원 이상 사용 시 전국 가맹점에서 엘포인트 0.2%를 한도없이 적립해 주며, 전월 사용실적이 20만원 이상일 경우 클럽 롤라 서비스가 제공된다.

롯데카드 관계자는 "온·오프라인 가맹점에서 간편하게 결제할 수 있는 엘페이 서비스 이용 시 최적화 된 엘포인트 적립 혜택을 담은 카드"라며 "적립된 엘포인트 또한 전국 50여만개 가맹점에서 현금처럼 사용 가능해 매우 편리하다"고 밝혔다.

