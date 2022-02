국내 온라인 가맹점 7% 청구할인…NH농협카드 '별다줄카드' 출시

농협카드 최초 4종 멀티디자인 카드

[아시아경제 유제훈 기자] NH농협카드는 MZ세대(1980~2000년대생)의 소비 트렌드에 특화된 서비스를 탑재한 '별다줄 카드'를 출시했다고 7일 밝혔다.

농협카드 최초의 멀티디자인(4종)으로 출시된 별다줄카드는 '별별 혜택을 다 준다'는 취지에서 기획된 카드로, 국내 온라인 전 가맹점에서 7%의 청구할인 혜택을 제공한다.

별다줄 카드의 주요 혜택으론 ▲플렉스(지그재그, 에이블리, 머스트잇, 트렌비, 발란) ▲리셀(크림, 번개장터, 중고나라) ▲펀(야놀자, 여기어때, 오늘의집) 결제 시 해당 월 사용금액에 따라 최대 14% 청구할인 제공 등이 있다.

또 6대 생활업종 ▲교통(버스, 지하철) ▲커피(스타벅스, 이디야) ▲편의점(GS25, CU, 세븐일레븐), ▲통신(SKT, KT, LGU+) ▲배달앱(배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠) ▲구독(쿠팡 와우멤버십, 네이버 멤버십 플러스, 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 티빙, 디즈니+)에서 5% 청구할인을 제공하며, 전월실적 30만원 이상 결제 시 월 최대 6000원, 70만원 이상 결제 시 월 최대 1만2000원의 할인 혜택을 제공한다.

아울러 전월실적 30만원 이상 시엔 최대 연 2회 국제공항(인천, 김포, 김해) 라운지 무료 서비스를 제공하며, 전국 주요 놀이공원(에버랜드, 롯데월드 등) 할인 혜택(월 1회, 연 6회)을 제공한다.

별다줄카드의 연회비는 국내전용(채움) 1만2000원, 국내외겸용(VISA) 1만4000원이다.

윤상운 농협카드 사장은 "트렌디함을 추구하는 MZ세대뿐만 아니라 온라인 거래에 익숙한 모든 세대를 아우를 수 있는 별다줄카드를 출시했다"며 "앞으로도 다양한 소비 트렌드를 반영하여 고객 중심의 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"라고 전했다.

