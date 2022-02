건설공제조합, 대규모 조직개편…금융사업 확대

건설공제조합이 대규모 조직개편과 임원 선임 절차를 최근 마무리하고 수익성 강화에 나선다.

7일 조합에 따르면 박영빈 이사장은 취임 후 불과 2주 만에 창사 이래 최대 규모의 조직 개편을 마무리하고, 전무이사, 금융사업단장 등 경영진 구성을 완료했다.

조합 측은 "건설금융기관으로서 조합의 역할 확대, 업무효율성 및 전문성 강화, 자산운용 수익성 제고라는 세 가지 방향성을 가지고 이번 조직 개편을 단행했다"고 전했다.

조직개편에서 주목할 만한 부분은 조합의 금융사업을 총괄하는 금융사업단과 전사 재무기획 및 관리기능을 담당하는 재무기획본부를 신설하고 자산운용본부의 조직을 확대 개편한 것이다.

먼저 금융사업단장으로는 한국은행과 예금보험공사를 거쳐 우리금융지주 전무, 오케이금융그룹 부회장, 모네타자산운용(주) 대표이사 등을 역임하면서 다양한 금융경력을 쌓아온 김홍달 현 KB저축은행 사외이사를 발탁했다. 전사 재무 및 리스크관리를 전담할 재무기획본부장(CFO)으로는 홍영길 전 KTB투자증권 투자금융본부장(전무)을 영입했다.

조합 내부 임원인사 측면에서도 변화의 폭이 크다. 1993년 조합에 입사해 조직 안팎으로 신망이 두터운 서경민 본부장을 전무이사로 승진시켰을 뿐 아니라, 조합 창립 59년 이래 최초로 본부장 2명을 내부 경쟁공모를 통해 선임했다.

임원공모 과정에서 조합 이해도가 높은 외부 전문가를 면접관으로 선임, 엄격한 기준과 공정한 절차에 따라 평가했으며 그 결과 신임 본부장 중 한 명이 주로 팀장급에 보임되는 2급에서 발탁되는 파격 인사가 이뤄졌다.

조합은 향후 팀·실장급 보직에서도 공모제를 적극 활용함으로써 연공서열 보다는 역량과 비전을 갖춘 직원들에게 보다 많은 기회를 주는 능력중심의 인사를 실시할 예정이다.

박영빈 신임 이사장은 "취임 직후 조직개편과 임원인사 과정에서 조합이 여태까지 겪어보지 못한 혁신이 있었다"면서 "이는 조합의 새로운 도약을 위한 첫걸음에 불과하며, 향후 선제적인 변화와 혁신 노력을 통해 명실상부 대한민국 최고의 건설금융기관으로 조합원과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr