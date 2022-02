英여왕 "아들 찰스 왕위 오르면 며느리 커밀라 '왕비'로 인정받길"

[아시아경제 정현진 기자] 즉위 70주년을 맞은 엘리자베스 영국 여왕이 아들 찰스 왕세자가 왕위에 오르면 그의 부인인 커밀라 파커 볼스가 '왕비(Queen Consort)'로 인정받길 바란다는 뜻을 밝혔다.

6일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 엘리자베스 여왕은 이날 즉위 70년을 기념한 성명에서 "때가 무르익어 내 아들 찰스 왕세자가 왕이 되면 여러분이 제게 줬던 것과 똑같은 지지를 그와 그의 부인 커밀라에게 줄 것으로 안다"면서 "커밀라가 왕비로서 충직한 역할을 하기를 바란다"고 말했다.

영국 역사에서 왕의 부인은 보통 왕비 호칭을 받는다. 엘리자베스 여왕이 찰스 왕세자의 부인인 그에 대해 이같이 별도로 언급한 것은 과거 커밀라가 찰스 왕세자와 불륜설에 휩싸이면서 이러한 과거가 향후 호칭에 어떤 영향을 줄 지 대중들의 관심이 커져왔기 때문이다.

찰스 왕세자의 첫 부인이었던 다이애나는 순탄치 못한 결혼생활을 한 뒤 1996년 이혼을 했고 1997년 교통사고로 숨졌다. 커밀라는 2005년 찰스 왕세자와 결혼하면서 두번째 부인이 됐다. 커밀라는 현재 '콘월 공작부인'으로서 왕실 행사에 참석 중이며 왕세자빈 공식 호칭인 '프린세스 오브 웨일스'는 쓰지 않고 있다.

일간 가디언은 "여왕이 자신의 즉위 기념일에 며느리가 찰스 왕세자 옆에서 왕관을 쓸 수 있도록 길을 닦고 있다"고 전했다.

엘리자베스 여왕의 발언 이후 찰스 왕세자는 성명을 통해 그의 성취한 놀라운 업적에 찬사를 보내며 자신과 아내 모두 커밀라를 왕비로 인정해달라는 여왕의 발언을 영광스럽게 여기고 있다고 밝혔다. 찰스 왕세자는 "어머니의 바람에 담긴 영예를 깊이 인식하고 있다"면서 "우리가 여왕 폐하와 국민들을 위해 함께 복무해오는 동안 나의 사랑스러운 아내는 언제나 변함없는 지지자였다"고 말했다.

엘리자베스 여왕의 즉위 70주년 공식 기념행사는 오는 6월 2∼5일 연휴에 대대적으로 개최된다. 군 퍼레이드와 팝 콘서트 등 다양한 축하 행사가 예정돼있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr