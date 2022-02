송영길 "코로나19 감염 3일째…오미크론, 독감보다는 약한 느낌"

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19 확진 판정을 받은 송영길 더불어민주당 대표가 근황을 전했다.

5일 송 대표는 자신의 페이스북에 '코로나 감염 3일째'라는 제목의 글을 올렸다. 송 대표는 "어젯밤부터 인후통이 심해지고 오한기가 생기는데 독감보다는 약한 느낌"이라며 "기저질환이 없는 분들은 항생제와 타이레놀로 버티면 지나간다고 한다"고 밝혔다.

송 대표는 "저와 같은 시기에 감염된 박성준 더불어민주당 의원도 비슷한 상황이라고 한다"며 "(박 의원이) 감기약을 사 먹었다고 하는데 저도 보건소에 문의해 보고 감기약을 먹어 볼 생각"이라고 덧붙였다. 이어 "화이자 경구용 치료제 팍스로비드는 60세 이상에게만 처방하며, 50세 이상은 기저질환 등이 있는 경우에 한해 오는 2월 7일부터 처방한다고 한다"고 전했다.

송 대표는 "오미크론이 위드 코로나(단계적 일상회복)를 가능케 할 통로가 될 수 있다는 생각도 든다"며 "사회적 거리두기가 다음에는 완화되어 자영업자·소상공인들의 숨통이 트이기를 기대해본다"고도 덧붙였다. 그는 "자가 격리되어 혼자 자취하던 때처럼 버티고 있다"며 "내일부터는 전화 인터뷰 등으로 이재명 더불어민주당 후보 선거대책위원회 상임선대위원장으로서 활동을 재개하려 한다"고도 설명했다.

또 송 대표는 "코로나19는 지구가 인류에게 보내는 경고"라고도 했다. 그는 "체온이 1.5도 오르면 사람이 격리되듯 지구도 평균 기온이 1.5도 오르면 사실상 격리가 필요하다"며 "왜 우리가 화석 연료 시대를 마감하고 탄소 중립으로 가야 하는지, 왜 에너지 대전환이 필요한지 그 이유다"라고 썼다.

그는 이 글에서 "단순히 RE100을 몰랐다는 문제가 아니라 대한민국 대통령이 되고자 하는 사람이 이렇게 에너지 전환에 대한 철학과 관심이 없어서야 어떻게 화석 연료 의존적인 한국 경제를 국제 수준에 맞추어 변화시킬 수 있겠냐" 고 지적하며 글을 마무리했다. 이는 지난 3일 진행됐던 4자 TV토론회 당시 이 후보의 질문에 윤석열 국민의힘 대선후보가 "RE100이 무엇이냐"고 되물은 발언을 겨냥한 비판으로 풀이된다.

