'中 올림픽 한복 등장 논란' 황희 문체부 장관 "안타깝지만 외교적 항의 계획 無"

[아시아경제 황수미 기자] 황희 문화체육관광부 장관이 2022 베이징 동계올림픽 개회식 한복 논란에 대해 "양국 관계에 오해 소지가 생길 수 있어 안타깝다"면서도 외교적으로 항의할 계획은 아직 없다고 밝혔다.

황 장관은 5일 중국 베이징 시내 메인 미디어센터를 방문해 기자들과 만나 "소수민족이라고 할 때는 그 민족이 하나의 국가로 성장하지 못한 경우를 주로 말한다"며 "한국이 중국 바로 옆에서 세계 10위권 큰 나라로 존재하고 있는데 양국 간 좋은 관계에 오해의 소지가 생길 수 있다"고 지적했다.

앞서 전날 밤 열린 베이징 동계올림픽 개회식에는 한복을 입은 여성이 중국 내 소수민족 중 한 명으로 등장해 오성홍기를 전달하는 장면이 담겼다. 이에 국내에서는 "중국이 우리의 전통 의상 한복을 자기네 것이라고 우기는 처사" "전 세계인이 시청하는 올림픽 개회식을 이용해 문화 동북공정을 하고 있다" 등 비난의 목소리가 커지고 있다.

이와 관련해 황 장관은 이날 중국 신화통신과 인터뷰에서도 "한국 문화가 전 세계로 퍼지는 상황에서 한 나라로 성장하지 못한 민족을 주로 가리키는 소수민족으로 조선족을 과감하게 표현한 것은 매우 안타깝다"고 말했다.

그러면서도 "한편으로는 우리 문화가 이렇게 많이 퍼져나가는 것이라고 볼 수도 있다"며 "세계사적으로 봐도 물리력 없이 소프트파워로 문화를 평정한 유일한 경우 아니냐"고 반문했다.

이어 "중국에 한국어를 배우는 사람도 어마어마하게 많다고 한다"며 "우리 문화가 확산하는 과정으로 보고 자신감, 당당함을 가질 필요가 있고 다만 올바르게 잡을 부분은 잡아야 한다"고 강조했다.

한복 논란에 외교적으로 공식 항의할 계획은 아직 없다고 밝혔다. 황 장관은 "다만 양국에 오해 소지가 있는 부분은 중국 체육 장관 등 정부 관계자들을 만나서 국내 여론 등을 언급할 필요는 있다고 본다"고 덧붙였다.

그러면서 "사실 역지사지로 보자면 우리나라에도 화교분들이 살고, 미국도 여러 민족이 모여 세운 나라"라며 "그 안에서 이것은 한국 문화, 또 저것은 어디 문화라고 얘기해주는 것이 문화 다양성 측면에서 더 좋지 않겠느냐"고 제안하기도 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr