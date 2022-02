경찰, 남자 프로배구 김인혁 사망 관련 "타살 혐의점 없어"

프로배구 남자부 삼성화재 레프트 김인혁이 지난 4일 자택에서 숨진 채 발견된 가운데 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 나타났다.

경기 수원남부경찰서는 김인혁이 숨진 채 발견된 자택 등을 살펴본 결과 타살 혐의점은 없다는 결론을 내렸다고 5일 밝혔다.

경찰 관계자는 "김인혁의 자택에서 신변을 비관하는 내용의 메모가 발견됐다"며 "외부에서 침입한 흔적도 없어 현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다"고 말했다.

경찰은 유가족의 뜻을 존중해 부검은 실시하지 않을 방침이다. 김인혁은 지난 4일 오후 3시께 자택에서 숨진 채 발견됐다. "김인혁과 연락이 닿지 않는다"는 구단 연락을 받은 김인혁의 지인이 자택을 방문했다가 그를 확인하고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

김인혁은 1995년생으로 2017년 신인드래프트 2라운드 3순위로 한국전력에 입단했다. 이후 2020년 11월 삼성화재로 이적했다. 그는 지난해 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "십 년 넘게 들었던 오해들, 무시가 답이라 생각했는데 저도 지쳐요. 수년 동안 절 괴롭혀 온 악플들 이제 그만해주세요. 버티기 힘들어요. 이젠"이라고 호소했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr