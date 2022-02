중국, 나토 동진 반대…러시아, 대만 독립 반대

중ㆍ러 정상회담 후 미국 정조준한 공동성명 발표

중ㆍ러 뜨거운 관계 확인…우한 코로나 정치화도 반대

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국과 러시아는 북대서양조약기구(NATOㆍ나토)의 계속적인 동진(확장)을 반대한다.

양국은 또 '하나의 중국'이라는 원칙을 다시 한번 확인한다. 대만은 중국의 영토이며 대만의 독립은 반대한다.

시진핑 중국 국가 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 4일 중국 베이징 조어대 국빈관에서 정상회담을 갖고 이 같은 내용을 골자로 한 공동성명(중화인민공화국과 러시아의 국제 관계 및 신시대 글로벌 지속 가능발전)에 서명했다.

이날 공개된 양국 공동성명은 사실상 미국 등 서방 진영에 대한 성토이자 경고로 해석된다. 또 미국과 동맹국에 대항하기 위해 중국과 러시아가 사실상 연합하겠다는 뜻을 공동성명에 담았다.

중ㆍ러 양국은 성명을 통해 소수 세력(미국 등 서방 진영)이 지속적으로 일방주의를 고집하면서 타국 내정에 간섭하고 있다고 현재의 국제 정세를 진단했다. 그러면서 민주와 인권이 타국을 압박하는 도구가 되어서는 안되며 어떤 국가도 민주주의를 남용해서는 안 된다고 주문했다. 국제 사회가 소수 세력의 일방주의를 절대 받아들이지 않을 것이라고 부연했다.

양국은 또 세계 각국의 주권과 발전 이익을 존중해야 하며 유엔(UN)을 중심으로 한 진정한 다자주의가 실천돼야 한다는 문구를 공동성명에 담았다.

양국은 그러면서 우크라이나 문제를 거론했다. 중국과 러시아는 나토가 냉전시대 이데올로기를 버려야 한다면서 나토의 계속적인 확장을 반대한다고 공동성명에 명시했다. 이어 아시아ㆍ태평양 지역의 동맹 체제 구축과 진영 대결을 반대하며 '미국'이 추진하는 인도ㆍ태평양 전략이 이 지역의 평화와 안정에 미칠 부정적인 영향을 매우 경계한다고 표기했다. 양국은 6700자가 넘는 공동성명에 미국이라는 단어를 표기, 중ㆍ러가 어디를 겨냥하고 있는지 명확히 했다.

대만 문제도 확실히 했다. 러시아는 공동성명에 대만은 중국의 영토이며 어떠한 형식의 독립도 반대한다면서 외부세력의 공동체 파괴를 반대한다고 밝혔다.

양국은 공동성명에 코로나19 기원에 대해서도 선을 그었다. 코로나19 문제는 전 세계 과학자들이 협력해야 할 문제이며 전염병이 정치에 이용되어서는 안된다고 주장했다. 중국 우한이 코로나19 기원지라는 미국 등 서방 진영의 의심을 염두에 둔 문구로 보인다.

중ㆍ러 공동성명에는 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 문제도 담겼다. 양국은 일본의 방사능 오염수 해양 방출은 환경에 심각한 영향을 미친다면서 일본은 주변국 등 이해관계자 및 국제 기구와 충분히 협의해야 한다고 강조했다. 투명하고 과학적 검증, 국제법에 기초한 책임 있는 자세로 오염수를 적절하게 처분해야 한다고 명시했다. 이는 일본의 오염수 해상 방출에 대해 중ㆍ러 양국이 공동 대응하겠다는 뜻으로 일본 정부에 적지 않은 부담이 될 것으로 보인다.

미국이 중국을 겨냥한 오커스(미국ㆍ영국ㆍ호주 안보동맹)에 대한 불만도 공동성명에 포함됐다. 양국은 오커스의 핵추진 잠수함 건조는 아ㆍ태 지역의 안전과 지속 가능한 발전이라는 목표에 어긋한다면서 이는 지역 군비경쟁의 위험을 높이고 핵 확산 위험이 커질 것이라고 규탄했다.

중ㆍ러 정상회담에서 시 주석은 "양국은 글로벌 거버넌스 체제의 개혁에 적극 참여, 진정한 다자주의를 공동으로 실천하는 중추적 역할을 하고 있다"며 "국제 정세가 심각하고 복잡하게 전개되고 있지만 중국과 러시아는 국제 공정성과 정의를 수호하는데 노력하고 있다"고 말했다.

푸틴 대통령은 이에 대해 "러시아와 중국은 가장 중요한 전략적 동반자이자 뜻을 같이하는 친구"라며 "러ㆍ중 관계는 21세기 국제 관계의 모범"이라고 말했다.

이번 공동성명은 우크라이나 사태를 두고 조 바이든 미국 대통령과 강대강 대치 중인 푸틴 대통령에게 시 주석이 힘을 실어 준 것으로 해석된다. 푸틴 대통령 역시 신장 위구르 자치구 인권과 대만 독립 문제 등을 놓고 바이든 대통령과 힘겨루기를 하고 있는 시 주석에게 힘을 보탰다.

반미를 고리로 전략적 밀월 관계를 유지해온 두 정상이 우크라이나 사태와 관련해 또 한 번 의기투합함으로써 미국과 중ㆍ러 사이의 대치선이 더욱 선명해졌다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr