학폭 예방은 이 속에 … 경북교육청, ‘Goodbye 학교폭력’ 안내서 발간

2022학년도 학교폭력 예방교육·사안처리 메뉴얼 보급

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 학교폭력 예방교육과 사안 처리를 위한 안내서 2종을 제작 보급한다.

학교폭력을 막고 현장을 지원하는 체계적인 시스템을 마련하기 위해 각 교육지원청과 각급 학교에 배포된다.

‘2022 현장중심 학교폭력 예방 가이드북’은 지난해 6월부터 구성한 학교폭력 근절 TF팀을 중심으로 교육부의 종합 대책을 지역 실정에 맞도록 보완한 자료이다. 학교폭력 예방 프로그램과 각종 도움자료 탑재, 어울림 프로그램 운영 안내 등 학교 현장에서 활용할 수 있도록 구성됐다.

우수 사례 공유 확산을 위해 2021학년도 어울림 프로그램 교육부장관상을 수상한 아천초등학교와 다산중학교의 운영 보고서를 소개하고 학교폭력 예방 관련 업무 처리의 효율화를 위해 월별 가이드를 제시했다. 학생 주도 예방활동을 확대하고, 학교폭력 조기 감지와 신속 대응을 위한 방안들을 안내한다.

또 ‘2022학년도 학교폭력 사안처리 길라잡이’는 교육부에서 제공하는 가이드북을 토대로 경북의 특성과 상황에 맞도록 수정·보완을 거쳤다. 달라진 제도와 개정된 법률을 반영해 교육지원청과 학교 현장의 사안처리 과정에서 혼란이 없도록 구체적인 매뉴얼로 제작됐다.

학교폭력예방법에 따른 사전 예방활동과 대응, 학교폭력의 일반적인 개념과 유형 안내, 사안처리 흐름도에 따른 절차, 학교장 자체해결제, 성폭력 사안처리, 심의위원회의 조치 결정과 이행, 불복 절차 등을 구체적으로 제시했다.

주원영 학생생활과장은 “학교폭력은 ‘예방’과 ‘사안처리’가 중요한 만큼 학교폭력 예방을 위한 가이드북과 사안처리 길라잡이는 학교 현장 지원을 위해 큰 의미를 지닌다”고 말했다.

주 과장은 “학교폭력 예방을 위한 안내서 2종 보급을 시작으로 올해는 ‘Goodbye! 학교폭력’이 실현될 수 있도록 도 교육청 차원에서 꾸준한 노력을 이어나갈 것”이라고 말했다.

