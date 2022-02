카카오게임즈 '오딘', 앱마켓 매출 1위 탈환…리니지W는 2위

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈가 서비스하는 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘오딘: 발할라 라이징’이 구글앱(애플리케이션)마켓 매출 1위를 탈환했다.

4일 모바일게임 순위 분석사이트 게볼루션에 따르면 오딘은 한국 구글 플레이와 애플 앱스토어 등 양대 앱마켓에서 게임 매출 순위 1위를 기록중이다. 지난해 11월 출시된 엔씨소프트의 리니지W에 정상 자리를 내준지 3개월 만이다.

이는 최근 오딘이 단행한 업데이트 영향으로 풀이된다. 지난달 27일 오딘은 최대 9개의 서버 이용자가 함께 경쟁할 수 있는 정예 던전 콘텐츠 '인터서버 던전'을 추가했다. 동시에 설날 맞이 이벤트 던전도 함께 공개하면서 이용자가 대폭 증가했다.

오딘의 반등으로 리니지W는 매출 순위 2위로 내려갔고, 그 뒤를 리니지2M, 리니지M, 히어로즈 테일즈, 블레이드&소울2, 로블록스가 잇고 있다.

한편, 카카오게임즈는 구글 매출 1위 및 인기를 지속적으로 유지하기 위해 다양한 업데이트와 이벤트 등을 준비 중이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr